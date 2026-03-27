Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
27. marca 2026
Organizátori festivalu Biela noc a umelci, ktorí tam účinkovali, odmietajú tvrdenia Martiny Šimkovičovej
Tá vyhlásila, že počas performancie v roku 2023 zazneli „satanistické pesničky“ a „sexistické reči“.
„Biela noc je výlučne umelecký a nie ideologický festival a akékoľvek iné tvrdenie pokladáme za absolútne nepochopenie jeho významu, obsahu a našej niekoľkoročnej práce,“ uvádzajú organizátori v reakcii na včerajšiu tlačovku ministerstva kultúry.
Priložili aj stanovisko umeleckého kolektívu Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje. Ten tvoria študenti a absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorí sú autormi performancie, o ktorej ministerka hovorila.
Stanovisko kolektívu Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje
„V rámci našej performancie zaznelo päť textových celkov na témy od konzumu cez ekológiu, identitu až po spoločenské otázky. Náš záujem spočíval v skúmaní toho, či a akým spôsobom môžu kolektívne rituálne prvky, ako je rytmus, hlas alebo synchronizácia, stále pôsobiť a rezonovať v prostredí súčasného mesta, ktoré je často vnímané ako sekularizované, a ako môže byť dav ľudí ovplyvňovaný podnetmi jednotlivcov. Ako boli napríklad ľudia na sociálnych sieťach nahnevaní jednou nezmyselnou dezinterpretáciou našej performancie. V popiske k podujatiu sme zároveň uviedli, že ‚samotní performeri sa nehlásia ku konkrétnej forme spirituality‘, a teda ani k satanizmu. Témou satanizmu zrejme pani Šimkovičová nadväzuje práve na túto dezinterpretáciu.
Táto dezinformácia vznikla aj z nepochopenia umeleckej scény – pôvodne bola performancia konšpirátorkou mylne prisúdená Marine Abramović, na ktorú sa dlhodobo viažu konšpiračné teórie o satanizme. Nezazneli sexistické slová, za ktoré sa treba hanbiť.
Výrazy, ktorých sa konšpirátorka chytila, považujeme za bežnú súčasť slovnej zásoby a navyše netvorili jadro textov performancie – vyskytli sa len v dvoch z piatich textov a na veľmi obmedzenej ploche.
Nevieme, či ide o nepochopenie významu slova ‚sexistický‘ alebo o snahu zavádzať. Pani ministerka, prestaňte používať biele overaly a vymyslený ‚satanizmus‘ z performancie z roku 2023 ako argument proti festivalu Biela noc. Opierať sa o ne pri obhajobe cenzorského zásahu Rady FPU je irelevantné – projekt prešiel odborným hodnotením a bol odporučený na podporu.
Úlohou ministerky nie je spätne posudzovať umelecké diela z minulých ročníkov, obzvlášť keď sa rozhoduje o aktuálnom ročníku, v ktorom sa daná performancia vôbec nenachádza.“
