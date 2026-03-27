Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
27. marca 2026
Video: „Len vydrž a buď moja.“ Alan Murin vydáva emotívnu skladbu Just Be Mine inšpirovanú životom na cestách
Alan Murin, jeden z najúspešnejších interpretov súčasnej slovenskej hudobnej scény, prichádza s novým singlom Just Be Mine.
Po sérii domácich hitov, prináša skladbu, ktorá je veľmi osobná a priamo súvisí s jeho aktuálnym životným tempom a rozbiehajúcimi sa zahraničnými projektmi.
Skladba Just Be Mine vznikla už dávnejšie, no svoj správny čas dostala práve teraz. Je to pieseň o láske, trpezlivosti a návratoch domov. „Túto skladbu som nahrával už dávnejšie, no je to niečo priamo zo života, robené zo srdca. Inšpirovalo ma obdobie, keď som veľa cestoval a dlho som nebol doma. V texte vlastne hovorím tej dievčine – len to vydrž, buď moja a ja budem tvoj,“ približuje vznik novinky Alan Murin.
Príbeh piesne zachytáva klasickú životnú situáciu, ktorú poznajú mnohí – príchod domov po dlhej ceste, únava z cestovania a snaha vynahradiť blízkej osobe zameškaný čas. Nová skladba zároveň slúži ako jemný „tease“ toho, čo Alan Murin chystá do budúcna.
„Pripravujeme veľa projektov, skladieb a videoklipov. A s týmto novým smerovaním sa spája aj táto pesnička,“ dodáva spevák, ktorý má na konte úspešný debutový album Trueself a megahity ako Mám ťa rád, Dokonalá či Domov.
BIO:
Alan Murin (*23. október 1998, Bratislava) je slovenský spevák, skladateľ, producent a zvukový inžinier. Na hudobnej scéne pôsobí od roku 2019, keď debutoval sériou úspešných EP. Je autorom viacerých hitov, ktoré získali milióny zhliadnutí na YouTube a opakovane sa dostali na prvé miesto v trendingových rebríčkoch.
Spolupracoval s poprednými slovenskými interpretmi, ako aj s medzinárodnými menami ako Rauni, IOVA a Serban Cazan. Jeho diskografia zahŕňa debutový album Trueself, ktorý vydal pod vlastným labelom v roku 2022.
Alan je známy úprimnými textami a moderným zvukom, ktoré ho zaradili medzi najvýraznejších slovenských interpretov a zároveň mu priniesli uznanie aj na medzinárodnej hudobnej scéne.
Alan Murin – Just Be Mine:
