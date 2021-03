Oslo zavádza najprísnejší lockdown, prišla tretia vlna nákazy

Nórske hlavné mesto Oslo zaviedlo svoj doteraz najprísnejší lockdown, aby zastavilo šírenie koronavírusu. V metropole totiž zaznamenali prudké zvýšenie v počte nových prípadov nákazy. V pondelok večer o tom informovala tlačová agentúra DPA.





Minulý týždeň zistili v Osle so 700.000 obyvateľmi rekordný počet ochorení COVID-19, a to 1960, napísala agentúra AFP.Obyvatelia najnovšie nesmú mať doma viac ako dvoch hostí, oznámil na tlačovej konferencii v pondelok neskoro večer starosta Osla Raymond Johansen.Všetci študenti od ôsmeho ročníka vyššie prechádzajú na dištančné vyučovanie a aj mnoho žiakov od piateho do siedmeho ročníka sa bude učiť online.Materské školy majú byť počas týždňa s Veľkonočnými sviatkami v apríli zatvorené.Všetky existujúce opatrenia, vrátane zatvorenia mnohých obchodov a reštaurácií, majú naďalej platiť.Toto sú najrušivejšie a najprísnejšie opatrenia zavedené v Osle počas pandémie, povedal Johansen. "Je to tvrdé, je to ťažké a je to aj potrebné," dodal. Zároveň varoval, že počet prípadov infekcie nikdy neboli vyššie než minulý týždeň."Nepochybne sme v tretej vlne nákazy," vyhlásil starosta a doplnil, že prudký skok spôsobili oveľa nákazlivejšie varianty koronavírusu.Celkovo zvládlo Nórsko pandémiu pomerne dobre. V Osle je však počet prípadov výrazne vyšší než vo zvyšku severskej krajiny.