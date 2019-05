P. Sagan je druhý v 7. etape Okolo Kalifornie: Bolo to chaotické

Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe prichádza druhý do cieľa v záverečnej siedmej etape pretekov Okolo Kalifornie za víťazným Holanďanom Ceesom Bolom (Sunweb) (vľavo) na trati zo Santa Clarity do Pasadeny v noci na 19. mája 2019. Foto: TASR/AP Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe prichádza druhý do cieľa v záverečnej siedmej etape pretekov Okolo Kalifornie za víťazným Holanďanom Ceesom Bolom (Sunweb) (vľavo) na trati zo Santa Clarity do Pasadeny v noci na 19. mája 2019. Foto: TASR/AP

7. etapa Okolo Kalifornie (Santa Clarita - Pasadena, 126 km):



1. Cees Bol (Hol./Sunweb) 2:53:16 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Jasper Philipsen (Belg./SAE Team Emirates), 4. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain-Merida), 5. Ariel Maximiliano Richeze (Arg./Deceuninck-Quick-Step), 6. Kristoffer Halvorsen (Nór./Ineos), 7. Travis Mccabe (USA/reprezentácia USA), 8. Andrea Peron (Tal./Novo Nordisk), 9. Jens Debusschere (Belg./Kaťuša-Alpecin), 10. Edwin Alcibiad Avila Vanegas (Kol./Israel Cycling Academy) všetci rovnaký čas ako víťaz, ... 102. Erik BAŠKA, 107. Juraj SAGAN (obaja SR-Bora-Hansgrohe) obaja +15:11 min



konečné poradie:



1. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates) 32:55:12 h, 2. Sergio Andres Higuita Garcia (Kol./EF Education First) +16 s, 3. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step) +17, 4. George Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) +29, 5. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +41, 6. Simon Špilak (Slov./Kaťuša-Alpecin) +1:03 min, ... 73. J. SAGAN +59:50, 79. P. SAGAN +1:04:14 h, 108. BAŠKA +1:39:25

Pasadena 19. mája - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil druhé miesto v záverečnej siedmej etape pretekov Okolo Kalifornie. Po 126 kilometroch zo Santa Clarity do Pasadeny finišoval v špurte jedine za víťazným Holanďanom Ceesom Bolom (Sunweb), tretí bol Belgičan Jasper Phillipsen (SAE Team Emirates).Celkovým víťazom sa stal Slovinec Tadej Pogačar vo farbách SAE Team Emirates o šestnásť sekúnd pred Sergiom Andresom Higuitom z Kolumbie (EF Education First), o ďalšiu sekundu zaostal na konečnej tretej priečke Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep). P. Sagan sa v bodovacej súťaži umiestnil na druhej pozícii so ziskom 36 bodov, o štyri nestačil na Asgreena, celkovo mu patrila 79. priečka s odstupom 1:04:14 hodiny na Pogačara."Bola to chaotická etapa, veľa sa útočilo, v pelotóne bolo mnoho pohybu a únikov. V závere to bolo náročné, ale napokon sa hlavné pole dostalo do posledného kola na špurt. Mal som dobrú pozíciu, na konci som však zrejme neskoro zareagoval na Bola. Môžeme byť spokojní s našimi výkonmi, čo sa týka mňa i tímu. Získali sme víťazstvo, dve pódiové umiestnenia a celý týždeň sme odvádzali výbornú prácu," uviedol trojnásobný majster sveta na webe bora-hansgrohe.com.Ďalší Slováci a jeho tímoví kolegovia skončili v siedmej etape hlbšie, Erik Baška na 102. a Juraj Sagan na 107. mieste mali manko 15:11 minúty. Celkovo J. Sagan obsadil 73. (+59:50) a Baška 108. priečku (+1:39:25).