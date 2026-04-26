Nedeľa 26.4.2026
Meniny má Jaroslava
26. apríla 2026
Pád vlády podľa Pellegriniho nehrozí, kondícia vládnej koalície sa však bude postupne zhoršovať
Koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu, myslí si prezident. Kondícia vládnej koalície sa s blížiacimi ...
26.4.2026 (SITA.sk) - Koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu, myslí si prezident.
Kondícia vládnej koalície sa s blížiacimi budúcoročnými parlamentnými voľbami vzhľadom na to, v akej erózii sa nachádza už teraz, bude zhoršovať. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to skonštatoval prezident Peter Pellegrini s tým, že sa skomplikuje aj kvalita dialógu. Strany budú totiž bv záujme zachovania preferencii prichádzať s vlastnými témami na úkor programového vyhlásenia vlády.
„To pnutie v koalícii bude, ale nevidím dnes tú eróziu tak dramaticky, že by teraz hrozil pád vlády,“ zdôraznila hlava štátu. Doplnila, že koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu. Takou bude podľa Pellegriniho napríklad rozpočet na rok 2027.
„S tým, že ostatok už budú len parlamentné prekáračky, ktoré možno ako v prípade katastrálneho zákona, keď neprejdú, tak nie sú to tak strategické veci pre koalíciu, aby sa na nich rozpadla,“ uviedol prezident. Dodal, že situáciu nevidí tak dramaticky, aby napríklad u opozície vzbudila nádej, že čoskoro vláda padne.
Zdroj: SITA.sk - Pád vlády podľa Pellegriniho nehrozí, kondícia vládnej koalície sa však bude postupne zhoršovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Kondícia vládnej koalície sa s blížiacimi budúcoročnými parlamentnými voľbami vzhľadom na to, v akej erózii sa nachádza už teraz, bude zhoršovať. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to skonštatoval prezident Peter Pellegrini s tým, že sa skomplikuje aj kvalita dialógu. Strany budú totiž bv záujme zachovania preferencii prichádzať s vlastnými témami na úkor programového vyhlásenia vlády.
„To pnutie v koalícii bude, ale nevidím dnes tú eróziu tak dramaticky, že by teraz hrozil pád vlády,“ zdôraznila hlava štátu. Doplnila, že koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu. Takou bude podľa Pellegriniho napríklad rozpočet na rok 2027.
„S tým, že ostatok už budú len parlamentné prekáračky, ktoré možno ako v prípade katastrálneho zákona, keď neprejdú, tak nie sú to tak strategické veci pre koalíciu, aby sa na nich rozpadla,“ uviedol prezident. Dodal, že situáciu nevidí tak dramaticky, aby napríklad u opozície vzbudila nádej, že čoskoro vláda padne.
Zdroj: SITA.sk - Pád vlády podľa Pellegriniho nehrozí, kondícia vládnej koalície sa však bude postupne zhoršovať © SITA Všetky práva vyhradené.
