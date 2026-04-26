Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 26.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jaroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. apríla 2026

Pád vlády podľa Pellegriniho nehrozí, kondícia vládnej koalície sa však bude postupne zhoršovať


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu, myslí si prezident. Kondícia vládnej koalície sa s blížiacimi ...



Zdieľať
67a1ee08b90b5226870216 scaled 1 676x451 26.4.2026 (SITA.sk) - Koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu, myslí si prezident.


Kondícia vládnej koalície sa s blížiacimi budúcoročnými parlamentnými voľbami vzhľadom na to, v akej erózii sa nachádza už teraz, bude zhoršovať. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to skonštatoval prezident Peter Pellegrini s tým, že sa skomplikuje aj kvalita dialógu. Strany budú totiž bv záujme zachovania preferencii prichádzať s vlastnými témami na úkor programového vyhlásenia vlády.

„To pnutie v koalícii bude, ale nevidím dnes tú eróziu tak dramaticky, že by teraz hrozil pád vlády,“ zdôraznila hlava štátu. Doplnila, že koalícia a premiér sa budú sústreďovať už len na strategické veci, na ktorých bude možné dosiahnuť parlamentnú väčšinu. Takou bude podľa Pellegriniho napríklad rozpočet na rok 2027.

„S tým, že ostatok už budú len parlamentné prekáračky, ktoré možno ako v prípade katastrálneho zákona, keď neprejdú, tak nie sú to tak strategické veci pre koalíciu, aby sa na nich rozpadla,“ uviedol prezident. Dodal, že situáciu nevidí tak dramaticky, aby napríklad u opozície vzbudila nádej, že čoskoro vláda padne.


Zdroj: SITA.sk - Pád vlády podľa Pellegriniho nehrozí, kondícia vládnej koalície sa však bude postupne zhoršovať © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Útok na Ferenčáka polícia prešetrí, ubezpečuje Šutaj Eštok, no odmieta politický motív
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini vráti parlamentu dva zákony, dôvodom sú prílepky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 