Nedeľa 26.4.2026
Meniny má Jaroslava
26. apríla 2026
Prezident Pellegrini vráti parlamentu dva zákony, dôvodom sú prílepky
Tagy: Prezident SR Vetovanie zákona
Ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu, skonštatoval Peter Pellegrini. Prezident
26.4.2026 (SITA.sk) - Ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu, skonštatoval Peter Pellegrini.
Prezident Peter Pellegrini vráti parlamentu dva zatiaľ bližšie nešpecifikované zákony. Avizoval to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 s tým, že dôvodom sú prílepky, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom zákonov.
„Kvalita legislatívneho procesu na Slovensku naozaj degraduje,“ skonštatoval prezident s tým, že ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu.
Spomenuté zákony, ktoré hlava štátu avizovala vrátiť, podľa Pellegriniho práve pre prílepky vôbec nesúvisia s pôvodnými zákonmi schválenými na vláde. „Nech sa s tým parlament vysporiada,“ doplnil prezident.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vráti parlamentu dva zákony, dôvodom sú prílepky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vráti parlamentu dva zatiaľ bližšie nešpecifikované zákony. Avizoval to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 s tým, že dôvodom sú prílepky, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom zákonov.
„Kvalita legislatívneho procesu na Slovensku naozaj degraduje,“ skonštatoval prezident s tým, že ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu.
Spomenuté zákony, ktoré hlava štátu avizovala vrátiť, podľa Pellegriniho práve pre prílepky vôbec nesúvisia s pôvodnými zákonmi schválenými na vláde. „Nech sa s tým parlament vysporiada,“ doplnil prezident.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vráti parlamentu dva zákony, dôvodom sú prílepky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Prezident SR Vetovanie zákona
