 24hod.sk    Z domova

26. apríla 2026

Prezident Pellegrini vráti parlamentu dva zákony, dôvodom sú prílepky


Tagy: Prezident SR Vetovanie zákona

Ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu, skonštatoval Peter Pellegrini. Prezident



26.4.2026 (SITA.sk) - Ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu, skonštatoval Peter Pellegrini.


Prezident Peter Pellegrini vráti parlamentu dva zatiaľ bližšie nešpecifikované zákony. Avizoval to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 s tým, že dôvodom sú prílepky, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom zákonov.

„Kvalita legislatívneho procesu na Slovensku naozaj degraduje,“ skonštatoval prezident s tým, že ľudia už večer nevedia, aký zákon je schválený, kedže sa tak deje bez riadneho legislatívneho procesu.

Spomenuté zákony, ktoré hlava štátu avizovala vrátiť, podľa Pellegriniho práve pre prílepky vôbec nesúvisia s pôvodnými zákonmi schválenými na vláde. „Nech sa s tým parlament vysporiada,“ doplnil prezident.


Tagy: Prezident SR Vetovanie zákona
nasledujúci článok >>
Pád vlády podľa Pellegriniho nehrozí, kondícia vládnej koalície sa však bude postupne zhoršovať
<< predchádzajúci článok
Poslanec Ján Ferenčák nevstúpi do žiadnej strany, kým sa nevysvetlí dianie okolo neho

