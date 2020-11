Neskutočné: Petra Vlhová vyhrala paralelný obrovský slalom Svetového pohára v Lech-Zürs

Petra Vlhová vyhrala tretie preteky Svetového pohára za sebou – vo štvrtok triumfovala v paralelnom obrovskom slalome v rakúskom stredisku Lech Zürs. Cez víkend vyhrala oba slalomy vo fínskom Levi.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala vo štvrtkovom paralelnom obrovskom slalome Svetového pohára. V rakúskom stredisku Lech-Zürs zdolala vo finále Američanku Paulu Moltzanovú a zvíťazila už v tretích pretekoch SP za sebou. Na čele celkového poradia prestížneho seriálu figuruje so ziskom 360 bodov. V súboji o tretie miesto si Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová poradila so Švédkou Sarou Hectorovou.



Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka si celkovo vybojovala sedemnáste víťazstvo na podujatiach SP. Tým sa osamostatnila od víťazky SP a trojnásobnej šampiónky z vrcholných podujatí, Rakúšanky Petry Kronbergerovej aj Talianky Deborah Compagnoniovej, ktorá má na konte tri zlaté medaily zo ZOH i MS. Už iba jeden úspech ju delí od 25. dámy v historickom poradí Tamary McKinneyovej z USA (18), dva od Rakúšanky Anity Wachterovej a Nemky Viktorie Rebensburgovej (obe 19).



Vlhová sa do šestnásťčlennej hlavnej súťaže dostala bez problémov. V predpoludňajšej kvalifikácii dosiahla v súčte dvoch jázd tretí najlepší čas 46,76 sekundy. Najrýchlejšia v kvalifikácii bola Gutová-Behramiová (46,52 s), lepší čas od Vlhovej mala ešte Hectorová (46,68 s). Vlhovej súperkou v prvom kole bola Holanďanka Adriana Jelínková, ktorá si v úvodnej jazde vypracovala náskok 16 stotín sekundy. Vo vedení sa dlho držala aj v "odvetnej" jazde, no Slovenka zrýchlila v závere a úlohu favoritky naplnila tesne o štyri stotiny.





Vo štvrťfinále čakala na Vlhovú obhajkyňa veľkého glóbusu Federica Brignoneová z Talianska. Vlhová tentoraz vyštartovala lepšie, súperka ju však stiahla v plochejšej pasáži a v cieli bola v zelených číslach o 0,02 s. V druhej jazde zužitkovala Slovenka rýchlejšiu modrú dráhu a vďaka skvelému finišu zdolala aj Brignoneovú o 0,04 s. Na úvod semifinále zaostala v červenej trati za Hectorovou o 11 stotín, ale aj toto manko dokázala zvrátiť po výmene dráh, o jedinú stotinku postúpil do finále.



Doň sa prekvapujúco prebojovala Moltzanová, ktorá postupne vyradila Poľku Marynu Gasienicovú-Danielovú, Talianku Martu Bassinovú aj Gutovú-Behramiovú. Vlhová až vo finále išla v prvej jazde v modrej dráhe, kde si vypracovala 21-stotinový náskok. V druhej jazde sa Moltzanová snažila ísť na maximálne riziko, odstup síce doťahovala, ale nevyhla sa pádu a Vlhová po dvoch slalomoch vo fínskom Levi natiahla svoje víťazné ťaženie. "Bolo to pre mňa naozaj ťažké, preteky boli nesmierne vyrovnané. Pre mňa bol úspech už to, že som sa dostala do finále. Som rada, že som sa mohla zúčastniť na tomto podujatí a že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Sústredila som sa na každú jazdu, išla som krok za krokom," povedala Vlhová v prvej televíznej reakcii. Zdolaná finalistka Moltzanová sa vo veku 26 rokov premiérovo v kariére dostala na pódium, jej doterajší najlepší výsledok vo SP bola desiata priečka z októbrového obrovského slalomu v Söldene.



Vlhová získala v minulej zime malý glóbus za paralelné disciplíny, v sezóne 2020/2021 ovplyvnenej pandémiou nového koronavírusu však v kalendári figuroval iba tento jeden paralelný obrovský slalom, v ktorom absolvovali ženy premiéru. Sezónna trofej za disciplínu sa nebude udeľovať, body sa počítajú do celkového poradia SP. Jeho líderka zvýšila náskok na čele už na 185 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. V Lechu, kam zavítalo podujatie prestížneho seriálu po 26 rokoch, absentovala Mikaela Shiffrinová. Američanka dala po víkendovom návrate do súťažného diania prednosť tréningu.

Výsledky paralelného obrovského slalomu SP v Lechu:



1. Petra VLHOVÁ (SR), 2. Paula Moltzanová (USA), 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.), 4. Sara Hectorová (Švéd.), 5. Marta Bassinová (Tal.), 6. Thea Louise Stjernesundová (Nór.), 7. Federica Brignoneová (Tal.), 8. Elisa Mörzingerová (Rak.), 9. Maryna Gasienicová-Danielová (Poľ.), 10. Adriana Jelínková (Hol.)



Celkové poradie SP (po 4 z 34 súťaží):



1. VLHOVÁ 360 bodov, 2. Michelle Gisinová (Švaj.) 175, 3. Bassinová 158, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) 135, 5. Mikaela Shiffrinová (USA) 125, 6. Brignoneová 123

