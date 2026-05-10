 Nedeľa 10.5.2026
 Meniny má Viktória
 24hod.sk    Zo zahraničia

10. mája 2026

Pápež Lev XIV. odsúdil nové džihádistické útoky v oblasti Sahelu


Tagy: Boko Haram Džihádisti džihádistické násilie Sahel

Hlava katolíckej cirkvi vyjadrila solidaritu s obeťami násilia v Mali a Čade a vyzvala na ukončenie útokov.



10.5.2026 (SITA.sk) - Hlava katolíckej cirkvi vyjadrila solidaritu s obeťami násilia v Mali a Čade a vyzvala na ukončenie útokov.

Pápež Lev XIV. odsúdil v nedeľu novú vlnu útokov v africkom regióne Sahel, pri ktorých džihádistické skupiny najmä v Mali a Čade zabili desiatky ľudí.



Násilie sa stupňuje


„So znepokojením som sa dozvedel správy o narastajúcom násilí v oblasti Sahelu, najmä v Čade a Mali, ktoré zasiahli nedávne teroristické útoky,“ povedal pápež po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná na Námestí svätého Petra.


„Modlím sa za obete a vyjadrujem solidaritu všetkým, ktorí trpia. Dúfam, že sa skončia všetky formy násilia, a povzbudzujem každé úsilie smerujúce k mieru a rozvoju v tejto milovanej krajine,“ dodal.



Boko Haram útočí


Bezpečnostné zdroje v sobotu informovali, že v strednom Mali  zahynuli v piatok desiatky ľudí pri útoku skupiny Podporná skupina islamu a moslimov (JNIM), ktorá je napojená na teroristickú sieť al-Káida. Tá istá skupina už v stredu zabila najmenej 30 ľudí pri útokoch na dediny.


V susednom Čade minulý týždeň džihádistická skupina Boko Haram zabila najmenej 26 vojakov. Vláda následne vo štvrtok vyhlásila na 20 dní výnimočný stav v oblasti Čadského jazera.




Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. odsúdil nové džihádistické útoky v oblasti Sahelu © SITA Všetky práva vyhradené.

