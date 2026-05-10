10. mája 2026
Pápež Lev XIV. odsúdil nové džihádistické útoky v oblasti Sahelu
Hlava katolíckej cirkvi vyjadrila solidaritu s obeťami násilia v Mali a Čade a vyzvala na ukončenie útokov.
Pápež Lev XIV. odsúdil v nedeľu novú vlnu útokov v africkom regióne Sahel, pri ktorých džihádistické skupiny najmä v Mali a Čade zabili desiatky ľudí.
Násilie sa stupňuje
„So znepokojením som sa dozvedel správy o narastajúcom násilí v oblasti Sahelu, najmä v Čade a Mali, ktoré zasiahli nedávne teroristické útoky,“ povedal pápež po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná na Námestí svätého Petra.
„Modlím sa za obete a vyjadrujem solidaritu všetkým, ktorí trpia. Dúfam, že sa skončia všetky formy násilia, a povzbudzujem každé úsilie smerujúce k mieru a rozvoju v tejto milovanej krajine,“ dodal.
Boko Haram útočí
Bezpečnostné zdroje v sobotu informovali, že v strednom Mali zahynuli v piatok desiatky ľudí pri útoku skupiny Podporná skupina islamu a moslimov (JNIM), ktorá je napojená na teroristickú sieť al-Káida. Tá istá skupina už v stredu zabila najmenej 30 ľudí pri útokoch na dediny.
V susednom Čade minulý týždeň džihádistická skupina Boko Haram zabila najmenej 26 vojakov. Vláda následne vo štvrtok vyhlásila na 20 dní výnimočný stav v oblasti Čadského jazera.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. odsúdil nové džihádistické útoky v oblasti Sahelu © SITA Všetky práva vyhradené.
