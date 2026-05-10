Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Hlas nepodporí kandidatúru Migaľa na prešovského župana, Tomáš chce na post presvedčiť tajomníka rezortu vnútra
„Michal Kaliňák by bol najlepším kandidátom na prešovského župana," vyhlásil Tomáš s tým, že ide o odborníka na oblasť samosprávy. Koaličná strana
Zdroj: SITA.sk - Hlas nepodporí kandidatúru Migaľa na prešovského župana, Tomáš chce na post presvedčiť tajomníka rezortu vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.
Koaličná strana Hlas-SD nepodporí ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa, ktorého v minulosti vylúčila zo svojich radov, v kandidatúre na prešovského župana.
Odborník na oblasť samosprávy
V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister práve, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu Erik Tomáš. Zároveň povedal, že sa bude snažiť presvedčiť štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka, aby sa o tento post uchádzal.
„Michal Kaliňák by bol najlepším kandidátom na prešovského župana,” vyhlásil Tomáš s tým, že ide o odborníka na oblasť samosprávy. „Ešte stále je čas ho presvedčiť,” uviedol minister.
Opätovná kandidatúra Becíka
Tomáš zároveň verí, že sa vládna koalícia dohodne na podpore opätovnej kandidatúry Branislava Becíka v Nitrianskom kraji. V tejto súvislosti sa totiž hovorilo aj o kandidatúre podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD).
„Pevne verím, že tam dôjde k dohode,” dodal minister s tým, že je dôležité neštiepiť hlasy.
Zdroj: SITA.sk - Hlas nepodporí kandidatúru Migaľa na prešovského župana, Tomáš chce na post presvedčiť tajomníka rezortu vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské stíhačky F-16 preberú kontrolu nad vzdušným priestorom, Kaliňák hovorí aj o zapojení do NATO misií
