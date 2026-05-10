 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Hlas nepodporí kandidatúru Migaľa na prešovského župana, Tomáš chce na post presvedčiť tajomníka rezortu vnútra


„Michal Kaliňák by bol najlepším kandidátom na prešovského župana,” vyhlásil Tomáš s tým, že ide o odborníka na oblasť samosprávy. Koaličná strana



10.5.2026 (SITA.sk) - „Michal Kaliňák by bol najlepším kandidátom na prešovského župana," vyhlásil Tomáš s tým, že ide o odborníka na oblasť samosprávy.


Koaličná strana Hlas-SD nepodporí ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa, ktorého v minulosti vylúčila zo svojich radov, v kandidatúre na prešovského župana.

Odborník na oblasť samosprávy


V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister práve, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu Erik Tomáš. Zároveň povedal, že sa bude snažiť presvedčiť štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka, aby sa o tento post uchádzal.

„Michal Kaliňák by bol najlepším kandidátom na prešovského župana,” vyhlásil Tomáš s tým, že ide o odborníka na oblasť samosprávy. „Ešte stále je čas ho presvedčiť,” uviedol minister.

Opätovná kandidatúra Becíka


Tomáš zároveň verí, že sa vládna koalícia dohodne na podpore opätovnej kandidatúry Branislava Becíka v Nitrianskom kraji. V tejto súvislosti sa totiž hovorilo aj o kandidatúre podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD).

„Pevne verím, že tam dôjde k dohode,” dodal minister s tým, že je dôležité neštiepiť hlasy.


Zdroj: SITA.sk - Hlas nepodporí kandidatúru Migaľa na prešovského župana, Tomáš chce na post presvedčiť tajomníka rezortu vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Monitor Podpredseda parlamentu Politika 24 Premiér Slovenskej republiky štátny tajomník ministerstva vnútra
