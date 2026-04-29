Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lea
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. apríla 2026

Pellegrini kritizuje plán europarlamentu zmraziť eurofondy Slovensku. Dúfa, že k tomu nedôjde a ide len o politické strašenie


Tagy: Eurofondy Prezident Slovenskej republiky

Podľa neho ide o spôsob, ako "potrestať" Slovensko za niektoré názory súčasnej vlády SR. Prezident Peter Pellegrini označil schválenie výzvy



Zdieľať
29.4.2026 (SITA.sk) - Podľa neho ide o spôsob, ako "potrestať" Slovensko za niektoré názory súčasnej vlády SR.


Prezident Peter Pellegrini označil schválenie výzvy Európskym parlamentom na začatie konania o zmrazení eurofondov pre Slovensko za politicky motivovaný krok namierený proti Slovensku. Podľa neho ide o spôsob, ako "potrestať" Slovensko za niektoré názory súčasnej vlády SR.

Prezident podľa odboru komunikácie prezidentskej kancelárie vyjadril nádej, že napokon takéto hlasovanie nebude úspešné. "Pevne verím, že v konečnom dôsledku takéto hlasovanie nebude úspešné a že EÚ nám eurofondy nezmrazí," uviedol Pellegrini.

Podľa neho ide len o výkriky politikov, ktorí reprezentujú svoje vlastné názory na Slovensko. "Ako prezident si nemôžem želať takúto pohromu, naopak, pevne verím a mám nádej, že k tomu reálne nedôjde a ide len o politické strašenie," dodala hlava štátu.


Európsky parlament v stredu schválil správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej únie za rok 2024 a zároveň vyzval Európsku komisiu, aby zvážila spustenie tzv. mechanizmu podmienenosti voči Slovensku. Tento postup môže v krajnom prípade viesť až k pozastaveniu čerpania eurofondov. Podľa prijatého uznesenia majú europoslanci obavy o stav právneho štátu a fungovanie inštitúcií na Slovensku, čo by podľa nich mohlo ohroziť finančné záujmy Únie. Výzva smerom ku Komisii bola schválená výraznou väčšinou. Samotné prípadné spustenie mechanizmu by však neznamenalo okamžité zmrazenie financií. Proces môže trvať niekoľko mesiacov a zahŕňa viacero krokov vrátane posudzovania situácie zo strany Európskej komisie.

Európska komisia môže stopnúť krajine eurofondy v záujme ochrany európskych verejných zdrojov. Urobiť tak môže napríklad v prípade, keď členská krajina dostatočne nevyšetruje korupciu či ohrozuje nezávislosť súdov. A práve to je aj prípad Slovenska. EÚ takýmto spôsobom reaguje na oslabovanie inštitúcií a právneho štátu pod taktovkou súčasnej vlády. Sú tu tak obavy, že európske peniaze nie sú už na Slovensku v bezpečí.




Zdroj: SITA.sk - Pellegrini kritizuje plán europarlamentu zmraziť eurofondy Slovensku. Dúfa, že k tomu nedôjde a ide len o politické strašenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 