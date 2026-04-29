Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Pellegrini kritizuje plán europarlamentu zmraziť eurofondy Slovensku. Dúfa, že k tomu nedôjde a ide len o politické strašenie
Podľa neho ide o spôsob, ako "potrestať" Slovensko za niektoré názory súčasnej vlády SR. Prezident Peter Pellegrini označil schválenie výzvy
Prezident Peter Pellegrini označil schválenie výzvy Európskym parlamentom na začatie konania o zmrazení eurofondov pre Slovensko za politicky motivovaný krok namierený proti Slovensku. Podľa neho ide o spôsob, ako "potrestať" Slovensko za niektoré názory súčasnej vlády SR.
Prezident podľa odboru komunikácie prezidentskej kancelárie vyjadril nádej, že napokon takéto hlasovanie nebude úspešné. "Pevne verím, že v konečnom dôsledku takéto hlasovanie nebude úspešné a že EÚ nám eurofondy nezmrazí," uviedol Pellegrini.
Podľa neho ide len o výkriky politikov, ktorí reprezentujú svoje vlastné názory na Slovensko. "Ako prezident si nemôžem želať takúto pohromu, naopak, pevne verím a mám nádej, že k tomu reálne nedôjde a ide len o politické strašenie," dodala hlava štátu.
Európsky parlament v stredu schválil správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej únie za rok 2024 a zároveň vyzval Európsku komisiu, aby zvážila spustenie tzv. mechanizmu podmienenosti voči Slovensku. Tento postup môže v krajnom prípade viesť až k pozastaveniu čerpania eurofondov. Podľa prijatého uznesenia majú europoslanci obavy o stav právneho štátu a fungovanie inštitúcií na Slovensku, čo by podľa nich mohlo ohroziť finančné záujmy Únie. Výzva smerom ku Komisii bola schválená výraznou väčšinou. Samotné prípadné spustenie mechanizmu by však neznamenalo okamžité zmrazenie financií. Proces môže trvať niekoľko mesiacov a zahŕňa viacero krokov vrátane posudzovania situácie zo strany Európskej komisie.
Európska komisia môže stopnúť krajine eurofondy v záujme ochrany európskych verejných zdrojov. Urobiť tak môže napríklad v prípade, keď členská krajina dostatočne nevyšetruje korupciu či ohrozuje nezávislosť súdov. A práve to je aj prípad Slovenska. EÚ takýmto spôsobom reaguje na oslabovanie inštitúcií a právneho štátu pod taktovkou súčasnej vlády. Sú tu tak obavy, že európske peniaze nie sú už na Slovensku v bezpečí.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini kritizuje plán europarlamentu zmraziť eurofondy Slovensku. Dúfa, že k tomu nedôjde a ide len o politické strašenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Zmrazenie eurofondov bude podľa opozície hanba a katastrofa, Šimečka hovorí o dôsledku Ficovej vlády
Pojednávanie v kauze „platinové sitká" bolo odročené, súd stanovil iný termín
