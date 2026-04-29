Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Zmrazenie eurofondov bude podľa opozície hanba a katastrofa, Šimečka hovorí o dôsledku Ficovej vlády
Zmrazenie eurofondov by pre Slovensko bolo medzinárodnou hanbou a zároveň ekonomickou katastrofou. Zhodli sa na tom opozičné strany. Európsky parlament v stredu schválil správu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej únie za rok 2024 a zároveň vyzval Európsku komisiu, aby zvážila spustenie tzv. mechanizmu podmienenosti voči Slovensku.
Ten môže viesť až k pozastaveniu vyplácania eurofondov, ak existujú vážne pochybnosti o ochrane finančných záujmov Európskej únie. Opozičné strany hovoria o vážnom poškodení mena krajiny aj jej ekonomických záujmov. Zhodujú sa, že Slovensko sa dostáva do bezprecedentnej situácie, ktorá môže mať konkrétne dopady na investície, regionálny rozvoj aj životnú úroveň obyvateľov.
PS hovorí o dôsledku Ficovej vlády
"Treba veľmi jasne povedať, že toto je dôsledok Ficovej vlády. Dôsledok toho, ako krivia právny štát a ako šafária s verejnými peniazmi," uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Poukázal pritom na viaceré rozhodnutia vlády, ktoré podľa opozície oslabili kontrolné mechanizmy a boj proti ekonomickej kriminalite. Podľa Šimečku na tieto riziká opozícia upozorňovala dlhodobo.
"Od začiatku sme hovorili, že ak sa Slovensko vydá touto cestou, podobne ako Viktor Orbán v Maďarsku, môže to skončiť až zmrazením eurofondov," poznamenal líder progresívcov. Ako ďalej povedal, aktuálne ide zatiaľ o výzvu Európskeho parlamentu, a formálny proces má v rukách Európska komisia. Napriek tomu hovorí o bezprecedentnej situácii.
"Takáto medzinárodná hanba a takéto ohrozenie miliárd eur pre Slovensko tu ešte nebolo," dodal. Šimečka zároveň vyzval premiéra, aby okamžite konal. Podľa neho by mal rokovať s európskymi partnermi a zabrániť tomu, aby sa proces vôbec začal.
"Predseda vlády by mal sadnúť na lietadlo a ísť do Bruselu, nie do Moskvy, a urobiť všetko pre to, aby Slovensku nehrozila strata eurofondov," povedal. Upozornil, že prípadné zmrazenie financií by znamenalo ekonomickú katastrofu pre Slovensko. Zároveň zdôraznil, že europoslanci za Progresívne Slovensko za správu Európskeho parlamentu nehlasovali.
Gröhling hovorí o dôsledkoch krokov vlády
"Pre Slovensko je to hanba a katastrofa! Vďaka Ficovi je Slovensko v celej Európe známe ako krajina zlodejín a korupcie. Bez eurofondov bude Slovensko úplne nahraté," uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Podľa neho ide o priamy dôsledok krokov vlády premiéra Roberta Fica, najmä zmien v trestných kódexoch a zrušenia špecializovaných inštitúcií (Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry, pozn. SITA).
"Ficova vláda zmenila Trestný zákon a zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA, čím uľahčila rozkrádenie eurofondov a znížila zaň tresty. Je to vôbec druhýkrát v histórii, čo sa toto deje. EÚ sa oprávnene obáva, že eurofondy sa na Slovensku budú rozkrádať s požehnaním vlády," hovorí Gröhling.
Jakab hovorí o "svetovej hanbe"
Ostro reagovalo aj Hnutie Slovensko. To označilo situáciu za "svetovú hanbu". Podľa hnutia vláda systematicky oslabuje spravodlivosť a vytvára prostredie, v ktorom je zneužívanie eurofondov jednoduchšie. "Ficova vláda systematicky ničí spravodlivosť a dovoľuje rozkrádať eurofondy, ktoré nám sem posielajú ostatné krajiny EÚ. Je tu ešte niekto, kto nechápe, že Fico ničí Slovensko a mal by okamžite skončiť? Ak chce mať naša krajina budúcnosť, nemôže mať na čele Fica s jeho vládnou mafiou!" napísal na sociálnej sieti poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o vážnych ekonomických dôsledkoch a strate dôvery zo strany európskych partnerov. Podľa nej môže byť ohrozených približne 13 miliárd eur určených na rozvoj Slovenska. "Teraz reálne hrozí, že sa doslova rozpadnú verejné investície na Slovensku a ľudia pocítia omnoho silnejšiu vlnu ožobračovania," poukázala. Odhlasovanie návrhu o zmrazení eurofondov nie je síce záväzné, je však podľa nej pre Slovensko obrovskou hanbou.
"Ficova vláda sa od začiatku nevenovala ničomu inému, než ochrane záujmov kriminálnych skupín a rozvratu orgánov spravodlivosti. Upozorňovali sme ich dlhodobo, kam tento rozvrat bude viesť - nielen k nárastu kriminality ako takej, ale aj k vážnemu ohrozeniu základných národných a ekonomických záujmov,” hovorí Remišová.
Zároveň poukázala na aktuálny "škandál na Pôdohospodárskej platobnej agentúre" - šéf sekcie vnútornej kontroly pôsobil predtým ako spoločník a konateľ firmy, ktorá sa priamo podieľala na realizácii projektov, ktoré mal následne kontrolovať. Túto skutočnosť zamlčal v životopise a zistila to až Európska komisia.
Výrazné zhoršenie postavenia Slovenska
Podľa strany Demokrati Robert Fico obetoval v mene záchrany svojich ľudí prosperitu Slovenska. "Odmietame koaličnú interpretáciu, že ide o opozičný boj - na zlyhávanie pri vyšetrovaní korupcie poukázal aj generálny prokurátor. Vyzývame Roberta Fica, aby vykonal všetky kroky pre odvrátenie hrozby pozastavenia miliárd z európskych prostriedkov," uviedla strana.
Napriek tomu, že sa jedná zatiaľ len o výzvu Európskeho parlamentu komisii, už teraz dochádza podľa Demokratov k výraznému zhoršeniu postavenia Slovenska. V tejto procedúre by sme sa ocitli ako druhá členská krajina po Maďarsku.
"Ak komisia pristúpi k formálnej procedúre, Slovensku hrozí obrovská ekonomická kríza - ešte viac by sa spomalil hospodársky rast, možno až s vidinou recesie. Už teraz sa ešte viac oslabuje dôveryhodnosť Slovenska pre investorov. A verejné investície do nemocníc, škôl, dopravnej infraštruktúry, vlastne prakticky do všetkého, by sa buď prerušili, alebo museli financovať výlučne zo štátneho rozpočtu, čo je v súčasnom stave zadlženia neudržateľné," upozornil podpredseda Demokratov Michal Kiča.
Strana zároveň vyzvala premiéra, aby namiesto obviňovania kadekoho zabezpečil úplnú obnovu právneho štátu na Slovensku a konečne pristúpil k efektívnemu boju proti korupcii, vrátane obnovenia špecializovaných orgánov boja proti korupcii.
Minister vnútra Šutaj Eštok odovzdal v Poltári do užívania novú hasičskú stanicu
Pellegrini kritizuje plán europarlamentu zmraziť eurofondy Slovensku. Dúfa, že k tomu nedôjde a ide len o politické strašenie
