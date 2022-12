Pellegrini: Nakoniec sa môže stať aj to, že teatrálne podá demisiu sám premiér Heger

13.12.2022 - Vládna koalícia v utorok nemala väčšinu, aby dokázala schvaľovať akékoľvek procedurálne návrhy. Dohodli sa s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu Život-NS ), aby sa hlasovanie preložilo na štvrtok 15. decembra.Uviedol to v utorok v Národnej rade SR (NR SR) Peter Pellegrini Hlas-SD ) pre médiá. Zároveň celú situáciu nazval tragickou a slabošskou zo strany premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ).„Ukázal sa ako slaboch, ktorý sa bojí o svoju stoličku vrátane celej vlády, a preto robí všetko preto, aby oddialil hlasovanie. Možno nakoniec niektorý z poslancov povie, že svojím hlasovaním donútil vládu, aby vo štvrtok oznámila termín potenciálnych predčasných volieb," povedal Pellegrini.Predseda Hlasu-SD ďalej uviedol, že má informácie o tom, že nakoniec môže zo svojej funkcie odstúpiť minister vnútra Roman Mikulec i minister financií Igor Matovič (obaja OĽaNO). „Poslancovi Martinovi Borguľovi Sme rodina ) ide o to, aby Mikulec odstúpil. Nakoniec sa môže stať aj to, že teatrálne podá demisiu sám premiér Heger," dodal Pellegrini.