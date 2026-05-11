 Meniny má Blažena
11. mája 2026

Pellegrini podpísal zákon o dotáciách v pôsobnosti Úradu vlády a zákon o posudzovaní zhody výrobku


Po novom v prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády SR na výstavbu sa mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov a skracuje sa zo súčasných desiatich na päť rokov.



11.5.2026 (SITA.sk) - Po novom v prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády SR na výstavbu sa mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov a skracuje sa zo súčasných desiatich na päť rokov.


Prezident Peter Pellegrini v pondelok podpísal dva zákony, ktoré poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili koncom apríla v rámci 49. parlamentnej schôdze. Prvým podpísaným legislatívnym návrhom je zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorým sa mení zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Prvok anonymného hodnotenia


Po novom v prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády SR na výstavbu sa mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov a skracuje sa zo súčasných desiatich na päť rokov. Zároveň novela tiež odstraňuje prvok anonymného hodnotenia žiadosti komisiou.

Druhým podpísaným legislatívnym návrhom je zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci po opätovnom prerokovaní prijali pripomienky prezidenta a z novely vynechali tzv. prílepky.

Udeľovanie výnimiek


Nová legislatíva má podľa odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu, napríklad kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou.

Okrem iného novela spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale jej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podpísal zákon o dotáciách v pôsobnosti Úradu vlády a zákon o posudzovaní zhody výrobku © SITA Všetky práva vyhradené.

