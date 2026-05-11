Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
Archív správ
11. mája 2026
Pellegrini podpísal zákon o dotáciách v pôsobnosti Úradu vlády a zákon o posudzovaní zhody výrobku
Po novom v prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády SR na výstavbu sa mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov a skracuje sa zo súčasných desiatich na päť rokov.
Prezident Peter Pellegrini v pondelok podpísal dva zákony, ktoré poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili koncom apríla v rámci 49. parlamentnej schôdze. Prvým podpísaným legislatívnym návrhom je zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorým sa mení zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
Po novom v prípade dotácií poskytovaných Úradom vlády SR na výstavbu sa mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov a skracuje sa zo súčasných desiatich na päť rokov. Zároveň novela tiež odstraňuje prvok anonymného hodnotenia žiadosti komisiou.
Druhým podpísaným legislatívnym návrhom je zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci po opätovnom prerokovaní prijali pripomienky prezidenta a z novely vynechali tzv. prílepky.
Nová legislatíva má podľa odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu, napríklad kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou.
Okrem iného novela spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale jej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.
Prvok anonymného hodnotenia
Udeľovanie výnimiek
