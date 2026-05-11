11. mája 2026

Stovka občanov vyjadrila podporu demokratickým hodnotám, na Bradle zaznela jasná výzva pre spoločnosť


Tagy: Bradlo Demokracia Memorandum Mimovládne organizácie

Účastníci spoločného výstupu na Bradlo zdôraznili, že Slovensko dnes čelí vážnym spoločenským výzvam a že zachovanie demokratického charakteru krajiny si vyžaduje občiansku solidaritu, vzájomnú dôveru a ...



bradlo 676x454 11.5.2026 (SITA.sk) - Účastníci spoločného výstupu na Bradlo zdôraznili, že Slovensko dnes čelí vážnym spoločenským výzvam a že zachovanie demokratického charakteru krajiny si vyžaduje občiansku solidaritu, vzájomnú dôveru a schopnosť hľadať spoločnú reč.


Niekoľko sto občanov z celého Slovenska sa v nedeľu 10. mája stretlo na Bradle, aby vyjadrili podporu demokratickým hodnotám, občianskej spolupatričnosti a potrebe spájania spoločnosti v období rastúceho napätia a polarizácie.

Podujatie s názvom „Spolu sme nádejou“ nadviazalo podľa organizátorov na tradíciu občianskej angažovanosti a verejných zhromaždení, ktoré v dôležitých momentoch moderných dejín Slovenska obhajovali slobodu, demokraciu a slušnosť.

Účastníci spoločného výstupu na Bradlo zdôraznili, že Slovensko dnes čelí vážnym spoločenským výzvam a že zachovanie demokratického charakteru krajiny si vyžaduje občiansku solidaritu, vzájomnú dôveru a schopnosť hľadať spoločnú reč.

Vystúpili aj kultúrne osobnosti


„Ide o veľa. O veľmi veľa. Sme rôzni a máme rôzne názory, ak však chceme žiť bezpečne v slušnej republike medzi láskavými ľuďmi, rozdiely musia ísť dnes bokom,“ zaznelo počas čítania prejavu sociológa Martina Bútoru.

Počas programu vystúpili osobnosti z oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, cirkví, akademického prostredia aj verejného života. Organizátori zdôraznili, že všetci účastníci vystúpili predovšetkým ako občania.

Na zhromaždení vystúpili herečka Zuzana Krónerová, kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák, environmentalista Mikuláš Huba, novinárka Soňa Gyarfašová, psychiater Péter Hunčík či bývalá poslankyňa Viera Dubačová. Odkaz Fedora Gála prečítal občiansky aktivista Peter Tatár. Podujatie moderovali Zuzana Krónerová a Timotej Lauko.

Uprednostnenie záujmov krajiny


Počas zhromaždenia zaznelo aj Memorandum Bradlo 2026, ktoré vyzýva občiansku spoločnosť aj demokratické politické sily na spoluprácu pri ochrane demokratických hodnôt a budúcnosti Slovenska.

„Absolútnu prednosť v tejto nepokojnej dobe má spájanie v prospech dobra,“ uvádza memorandum. Jeho signatári sa hlásia k demokratickým a európskym hodnotám a deklarujú záujem o Slovensko ako bezpečnú, spravodlivú a slušnú krajinu s fungujúcimi inštitúciami. Memorandum zároveň vyzýva demokratické politické strany na spoluprácu a uprednostnenie záujmov krajiny pred straníckymi cieľmi.

„Nech spoja sily na návrat demokracie. Nech nad svoje stranícke záujmy povýšia záujmy krajiny. Nech vnímajú volanie doby,“ píše sa v texte memoranda. Podujatie organizovali Občianske spoločenstvo, iniciatíva Humenné za demokraciu, Mestá za demokraciu, Mier pre Ukrajinu, Chcem tu zostať a ďalšie občianske iniciatívy a aktivisti.


Zdroj: SITA.sk - Stovka občanov vyjadrila podporu demokratickým hodnotám, na Bradle zaznela jasná výzva pre spoločnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

