|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. mája 2026
Stovka občanov vyjadrila podporu demokratickým hodnotám, na Bradle zaznela jasná výzva pre spoločnosť
Účastníci spoločného výstupu na Bradlo zdôraznili, že Slovensko dnes čelí vážnym spoločenským výzvam a že zachovanie demokratického charakteru krajiny si vyžaduje občiansku solidaritu, vzájomnú dôveru a ...
Zdieľať
11.5.2026 (SITA.sk) - Účastníci spoločného výstupu na Bradlo zdôraznili, že Slovensko dnes čelí vážnym spoločenským výzvam a že zachovanie demokratického charakteru krajiny si vyžaduje občiansku solidaritu, vzájomnú dôveru a schopnosť hľadať spoločnú reč.
Niekoľko sto občanov z celého Slovenska sa v nedeľu 10. mája stretlo na Bradle, aby vyjadrili podporu demokratickým hodnotám, občianskej spolupatričnosti a potrebe spájania spoločnosti v období rastúceho napätia a polarizácie.
Podujatie s názvom „Spolu sme nádejou“ nadviazalo podľa organizátorov na tradíciu občianskej angažovanosti a verejných zhromaždení, ktoré v dôležitých momentoch moderných dejín Slovenska obhajovali slobodu, demokraciu a slušnosť.
Účastníci spoločného výstupu na Bradlo zdôraznili, že Slovensko dnes čelí vážnym spoločenským výzvam a že zachovanie demokratického charakteru krajiny si vyžaduje občiansku solidaritu, vzájomnú dôveru a schopnosť hľadať spoločnú reč.
„Ide o veľa. O veľmi veľa. Sme rôzni a máme rôzne názory, ak však chceme žiť bezpečne v slušnej republike medzi láskavými ľuďmi, rozdiely musia ísť dnes bokom,“ zaznelo počas čítania prejavu sociológa Martina Bútoru.
Počas programu vystúpili osobnosti z oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, cirkví, akademického prostredia aj verejného života. Organizátori zdôraznili, že všetci účastníci vystúpili predovšetkým ako občania.
Na zhromaždení vystúpili herečka Zuzana Krónerová, kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák, environmentalista Mikuláš Huba, novinárka Soňa Gyarfašová, psychiater Péter Hunčík či bývalá poslankyňa Viera Dubačová. Odkaz Fedora Gála prečítal občiansky aktivista Peter Tatár. Podujatie moderovali Zuzana Krónerová a Timotej Lauko.
Počas zhromaždenia zaznelo aj Memorandum Bradlo 2026, ktoré vyzýva občiansku spoločnosť aj demokratické politické sily na spoluprácu pri ochrane demokratických hodnôt a budúcnosti Slovenska.
„Absolútnu prednosť v tejto nepokojnej dobe má spájanie v prospech dobra,“ uvádza memorandum. Jeho signatári sa hlásia k demokratickým a európskym hodnotám a deklarujú záujem o Slovensko ako bezpečnú, spravodlivú a slušnú krajinu s fungujúcimi inštitúciami. Memorandum zároveň vyzýva demokratické politické strany na spoluprácu a uprednostnenie záujmov krajiny pred straníckymi cieľmi.
„Nech spoja sily na návrat demokracie. Nech nad svoje stranícke záujmy povýšia záujmy krajiny. Nech vnímajú volanie doby,“ píše sa v texte memoranda. Podujatie organizovali Občianske spoločenstvo, iniciatíva Humenné za demokraciu, Mestá za demokraciu, Mier pre Ukrajinu, Chcem tu zostať a ďalšie občianske iniciatívy a aktivisti.
Zdroj: SITA.sk - Stovka občanov vyjadrila podporu demokratickým hodnotám, na Bradle zaznela jasná výzva pre spoločnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Niekoľko sto občanov z celého Slovenska sa v nedeľu 10. mája stretlo na Bradle, aby vyjadrili podporu demokratickým hodnotám, občianskej spolupatričnosti a potrebe spájania spoločnosti v období rastúceho napätia a polarizácie.
Podujatie s názvom „Spolu sme nádejou“ nadviazalo podľa organizátorov na tradíciu občianskej angažovanosti a verejných zhromaždení, ktoré v dôležitých momentoch moderných dejín Slovenska obhajovali slobodu, demokraciu a slušnosť.
Účastníci spoločného výstupu na Bradlo zdôraznili, že Slovensko dnes čelí vážnym spoločenským výzvam a že zachovanie demokratického charakteru krajiny si vyžaduje občiansku solidaritu, vzájomnú dôveru a schopnosť hľadať spoločnú reč.
Vystúpili aj kultúrne osobnosti
„Ide o veľa. O veľmi veľa. Sme rôzni a máme rôzne názory, ak však chceme žiť bezpečne v slušnej republike medzi láskavými ľuďmi, rozdiely musia ísť dnes bokom,“ zaznelo počas čítania prejavu sociológa Martina Bútoru.
Počas programu vystúpili osobnosti z oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, cirkví, akademického prostredia aj verejného života. Organizátori zdôraznili, že všetci účastníci vystúpili predovšetkým ako občania.
Na zhromaždení vystúpili herečka Zuzana Krónerová, kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák, environmentalista Mikuláš Huba, novinárka Soňa Gyarfašová, psychiater Péter Hunčík či bývalá poslankyňa Viera Dubačová. Odkaz Fedora Gála prečítal občiansky aktivista Peter Tatár. Podujatie moderovali Zuzana Krónerová a Timotej Lauko.
Uprednostnenie záujmov krajiny
Počas zhromaždenia zaznelo aj Memorandum Bradlo 2026, ktoré vyzýva občiansku spoločnosť aj demokratické politické sily na spoluprácu pri ochrane demokratických hodnôt a budúcnosti Slovenska.
„Absolútnu prednosť v tejto nepokojnej dobe má spájanie v prospech dobra,“ uvádza memorandum. Jeho signatári sa hlásia k demokratickým a európskym hodnotám a deklarujú záujem o Slovensko ako bezpečnú, spravodlivú a slušnú krajinu s fungujúcimi inštitúciami. Memorandum zároveň vyzýva demokratické politické strany na spoluprácu a uprednostnenie záujmov krajiny pred straníckymi cieľmi.
„Nech spoja sily na návrat demokracie. Nech nad svoje stranícke záujmy povýšia záujmy krajiny. Nech vnímajú volanie doby,“ píše sa v texte memoranda. Podujatie organizovali Občianske spoločenstvo, iniciatíva Humenné za demokraciu, Mestá za demokraciu, Mier pre Ukrajinu, Chcem tu zostať a ďalšie občianske iniciatívy a aktivisti.
Zdroj: SITA.sk - Stovka občanov vyjadrila podporu demokratickým hodnotám, na Bradle zaznela jasná výzva pre spoločnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump tvrdí, že prímerie s Iránom je „na prístrojoch“ a zvažuje obnovenie eskortovania lodí
Trump tvrdí, že prímerie s Iránom je „na prístrojoch“ a zvažuje obnovenie eskortovania lodí
<< predchádzajúci článok
Pellegrini podpísal zákon o dotáciách v pôsobnosti Úradu vlády a zákon o posudzovaní zhody výrobku
Pellegrini podpísal zákon o dotáciách v pôsobnosti Úradu vlády a zákon o posudzovaní zhody výrobku