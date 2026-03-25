Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. marca 2026

Pellegrini pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu mieru – VIDEO, FOTO


Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zúčastnil spomienkového podujatia. Ako informovali z



Zdieľať
25.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zúčastnil spomienkového podujatia. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hlava štátu zdôraznila odvahu osloboditeľov i nenahraditeľnú hodnotu mieru. Upozornil tiež, že sloboda nie je samozrejmosťou, je podľa neho našou povinnosťou odovzdávať jej význam ďalším generáciám.

Oslobodzovací boj


Prezident Pellegrini pripomenul aj obete oslobodzovacích bojov v Banskej Bystrici, teda stovky rumunských a sovietskych vojakov, ktorým podľa hlavy štátu patrí naša vďačnosť.

„Generácie, ktoré prežili tieto udalosti, poznali skutočnú hodnotu mieru a vedeli, aký ostrý je rozdiel medzi pokojom a temnotou vojny, ktorá zatienila každodenné radosti,“ uviedol. Práve túto skúsenosť považuje za cenný odkaz, ktorý musíme odovzdávať ďalším generáciám, aby nezmizol z historickej pamäte.

„Je dôležité načúvať ich rozprávaniu, ako napríklad pánovi Vladimírovi Strmeňovi, ktorý nás dnes poctil svojou prítomnosťou,“ dodal prezident.

Historický odkaz


Pellegrini neupozornil len na historický odkaz, ale aj na súčasné výzvy vo svete. Apeloval na odmietnutie nenávisti a negatívnych emócií, ktoré viedli k vojnovej tragédii.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Nenávisť je vždy cesta do pekla a nikdy nevieme, ako je toto peklo blízko. Odmietnime preto, aby sa nenávisť s takou ľahkosťou a samozrejmosťou využívala ako nástroj politického marketingu,“ prízvukoval prezident. Poukázal aj na dôsledky aktuálnych vojnových konfliktov pre Slovensko, medzi nimi aj konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe, ktoré už dnes majú konkrétne ekonomické a bezpečnostné dopady na Slovensko.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Hlava štátu ale v závere vyjadrila optimizmus do budúcnosti. „Stále, i napriek vývoju vo svete, ostávam v kútiku duše optimistom a dúfam, že sa 21. storočie bude líšiť od toho minulého. Veď o niekoľko rokov či desaťročí tu budú stáť naše deti, vnuci. Urobme teda všetko pre to, aby si nás pamätali ako generáciu, ktorá dokázala ochrániť mier,“ uviedol.


Pred spomienkovým podujatím sa Pellegrini absolvoval stretnutie s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. Diskutovali o aktuálnych výzvach pre samosprávu, okrem iného aj o finančnom zdraví mesta, transparentnosti mestských inštitúcií a možnostiach rozvoja regionálnych projektov. Prezident z Banskej Bystrice smeroval do Popradu, kde si pripomenie 84. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.




Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu mieru – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

