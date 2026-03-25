Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Pellegrini pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu mieru – VIDEO, FOTO
Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zúčastnil spomienkového podujatia. Ako informovali z
25.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zúčastnil spomienkového podujatia. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hlava štátu zdôraznila odvahu osloboditeľov i nenahraditeľnú hodnotu mieru. Upozornil tiež, že sloboda nie je samozrejmosťou, je podľa neho našou povinnosťou odovzdávať jej význam ďalším generáciám.
Prezident Pellegrini pripomenul aj obete oslobodzovacích bojov v Banskej Bystrici, teda stovky rumunských a sovietskych vojakov, ktorým podľa hlavy štátu patrí naša vďačnosť.
„Generácie, ktoré prežili tieto udalosti, poznali skutočnú hodnotu mieru a vedeli, aký ostrý je rozdiel medzi pokojom a temnotou vojny, ktorá zatienila každodenné radosti,“ uviedol. Práve túto skúsenosť považuje za cenný odkaz, ktorý musíme odovzdávať ďalším generáciám, aby nezmizol z historickej pamäte.
„Je dôležité načúvať ich rozprávaniu, ako napríklad pánovi Vladimírovi Strmeňovi, ktorý nás dnes poctil svojou prítomnosťou,“ dodal prezident.
Pellegrini neupozornil len na historický odkaz, ale aj na súčasné výzvy vo svete. Apeloval na odmietnutie nenávisti a negatívnych emócií, ktoré viedli k vojnovej tragédii.
„Nenávisť je vždy cesta do pekla a nikdy nevieme, ako je toto peklo blízko. Odmietnime preto, aby sa nenávisť s takou ľahkosťou a samozrejmosťou využívala ako nástroj politického marketingu,“ prízvukoval prezident. Poukázal aj na dôsledky aktuálnych vojnových konfliktov pre Slovensko, medzi nimi aj konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe, ktoré už dnes majú konkrétne ekonomické a bezpečnostné dopady na Slovensko.
Hlava štátu ale v závere vyjadrila optimizmus do budúcnosti. „Stále, i napriek vývoju vo svete, ostávam v kútiku duše optimistom a dúfam, že sa 21. storočie bude líšiť od toho minulého. Veď o niekoľko rokov či desaťročí tu budú stáť naše deti, vnuci. Urobme teda všetko pre to, aby si nás pamätali ako generáciu, ktorá dokázala ochrániť mier,“ uviedol.
Pred spomienkovým podujatím sa Pellegrini absolvoval stretnutie s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. Diskutovali o aktuálnych výzvach pre samosprávu, okrem iného aj o finančnom zdraví mesta, transparentnosti mestských inštitúcií a možnostiach rozvoja regionálnych projektov. Prezident z Banskej Bystrice smeroval do Popradu, kde si pripomenie 84. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Banskej Bystrice zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu mieru – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Oslobodzovací boj
Historický odkaz
