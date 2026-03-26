|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 26.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emanuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. marca 2026
Pellegrini prijal moldavskú prezidentku Maiu Sandu, deklaroval podporu Moldavsku na ceste do EÚ – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini v stredu prijal na oficiálnej návšteve Slovenska moldavskú prezidentku Maiu ...
Zdieľať
Prezident Peter Pellegrini v stredu prijal na oficiálnej návšteve Slovenska moldavskú prezidentku Maiu Sandu. Pri tejto príležitosti deklaroval pomoc Slovenska v úsilí Moldavska stať sa členom Európskej únie.
„V Slovensku máte svojho priateľa a podporovateľa,“ vyhlásil po stretnutí s prezidentkou, ktorá pricestovala na jednodňovú návštevu Slovenska. Podľa Pellegriniho si Moldavsko zaslúži byť súčasťou rodiny európskych štátov. Slovensko je pripravené pomáhať počas prístupového procesu aj prostredníctvom expertov, aby sa krajina vyhla prípadným chybám. Zároveň zdôraznil, že ak krajina splní podmienky pre vstup, proces prijatia by sa nemal umelo predlžovať.
Návšteva otvára novú kapitolu vzťahov
Prvá bilaterálna návšteva moldavskej hlavy štátu na Slovensku podľa jeho slov otvára novú kapitolu vzťahov medzi krajinami, založených na dlhodobom priateľstve a dôvere. „Vykročili sme do nej s úprimným odhodlaním,“ uviedol Pellegrini. Zároveň zdôraznil, že Moldavsko zostáva jednou z prioritných programových krajín slovenskej rozvojovej spolupráce.
Poukázal na desiatky projektov v celkovej hodnote takmer 12 miliónov eur, ktoré sa týkajú napríklad ochrany životného prostredia, energetickej efektívnosti, podpory podnikania, obnovy škôl, regionálneho zdravotníctva či vodného manažmentu. Ako príklad dobrej spolupráce uviedol aj pomoc moldavskej polícii s technologickými riešeniami, ktoré pomáhajú desiatkam inteligentných policajných vozidiel zvyšovať bezpečnosť na moldavských cestách.
Bezpečnosť a energetika
Témou rokovania prezidentov bola aj aktuálna bezpečnostná situácia vo svete a jej dopady na energetickú bezpečnosť oboch krajín. Vojna na Ukrajine ohrozuje aj stabilitu dodávok energií v Moldavsku. Prezident vyjadril spokojnosť s reakciou SR pri ďalšom útoku Ruska na vodnú elektráreň. „Som rád, že Slovensko zareagovala veľmi rýchlo a patrí medzi šesť krajín EÚ, ktoré okamžite po tomto incidente ponúkli technickú a materiálnu pomoc Moldavsku a pomohli im čo najskôr zabezpečiť dodávky pitnej vody pre svojich obyvateľov,“ poznamenal.
V Prezidentskom paláci dnes podpísali zástupcovia oboch krajín medzivládnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Za slovenskú stranu dokument podpísal štátny tajomník ministerstva práce Marián Valentovič a za Moldavsko ministerka práce a sociálnej ochrany Natalia Plugaru. Dohoda umožní občanom Moldavska započítať obdobie odpracované na Slovensku do dôchodkového poistenia.
Súčasťou delegácie prezidentky boli aj podpredseda vlády a minister hospodárskeho rozvoja a digitalizácie Eugen Osmochescu a minister obrany Anatolie Nosatîi. Prezident Pellegrini označil túto silnú delegáciu za prejav úprimného záujmu o prehĺbenie vzájomných vzťahov. Ocenil tiež účasť desiatok moldavských podnikateľov na prvom Slovensko-moldavskom biznis fóre, ktoré prezidenti spoločne otvoria a vystúpia s príhovormi. Pellegrini a Sandu ešte položia vence k pamätníku Brána slobody na Devíne.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal moldavskú prezidentku Maiu Sandu, deklaroval podporu Moldavsku na ceste do EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
