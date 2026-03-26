24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

26. marca 2026

SaS chce opäť odvolávať Šutaja Eštoka, podľa Hamrana zneužíva svoju funkciu na pomstu – VIDEO


Tagy: mimoriadna schôdza Minister vnútra SR Odvolávanie ministra vnútra SR

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) začína opäť zbierať popisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chce odvolávať ministra vnútra



titulka sas 1 676x451 26.3.2026 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) začína opäť zbierať popisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chce odvolávať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Ako na štvrtkovej tlačovej besede povedal poslanec Juraj Krúpa, minister svoju funkciu nezvláda, čomu nasvedčujú mnohé kauzy v jeho rezorte.


Máme na to x dôvodov,“ skonštatoval Krúpa s tým, že najnovším je to podľa neho dianie okolo poslanca Jána Ferenčáka. Táto kauza je podľa Krúpu odkazom všetkým poslancom vládnej koalície. „Má ich to vystrašiť,“ zdôraznil poslanec. Doplnil, že opozícia by v dôsledku diania okolo Ferenčáka mohla mať pri odvolávaní Šutaja Eštoka o jeden hlas viac.

Podľa bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana minister vnútra zneužíva svoju funkciu, aby sa politicky pomstil napríklad prostredníctvom policajnej inšpekcie. Pripomenul pritom výrok Ferenčáka, že mal byť „v jednom balíku s čurillovcami“.

Ferenčák tvrdí, že Šutaj Eštok dal pokyn Branislavovi Zurianovi, šéfovi Úradu inšpekčnej služby, že ak nič nenájdu, tak treba vyrobiť,“ vyhlásil Hamran. Táto situácia je podľa neho mimoriadne nebezpečná. Hamran dodal, že ak takéto konanie bude pokračovať, môžeme úplne prestať hovoriť o právnom štáte.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD sa vo verejnom priestore objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku s neznámou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčnák v tejto súvislosti argumentuje, že išlo pôžičku. Taktiež hovorí o snahách o kriminalizáciu jeho osoby, ktoré sa podľa neho stupňujú.




Zdroj: SITA.sk - SaS chce opäť odvolávať Šutaja Eštoka, podľa Hamrana zneužíva svoju funkciu na pomstu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: mimoriadna schôdza Minister vnútra SR Odvolávanie ministra vnútra SR
