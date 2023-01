Fico označil referendum za najignorovanejšie, Čaputová „totálne zlyhala“ a výsledok pokladá za ohromujúci (video)

aktualizované 22. januára 2023, 11:59



Smer-SD prebral plnú zodpovednosť

Prezidentka podľa Fica zlyhala

Za Ficom išlo 1,2 milióna ľudí

22.1.2023 (Webnoviny.sk) -Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vyhlásil, že strana berie plnú zodpovednosť za výsledok sobotňajšieho referenda.Ako ďalej na tlačovej besede uviedol, napriek tomu, že to bolo „najignorovanejšie referendum zo strany vládnej koalície, prezidentky SR Zuzany Čaputovej a médií", tak k urnám prišlo takmer 1,2 milióna voličov.„Voliči prišli s jasnou víziou, vedeli, že chcú zmenu. Slováci, ak v takomto počte prídete do nasledujúcich parlamentných volieb, tak je garantovaná zmena. Vláda Igora Matoviča ( OĽaNO) či Eduarda Hegera (OĽaNO) definitívne skončí," vyhlásil predseda Smeru-SD a dodal, že výsledok referenda pokladá za ohromujúci.Robert Fico taktiež uviedol, že plnú zodpovednosť za priebeh referendovej kampane prebrala na seba strana Smer-SD.„Myslím si, že sme ju uniesli. Táto zodpovednosť sa prejavila nielen v tom, že sme chodili do rôznych televíznych relácií, ale najmä v tom, že sme investovali peniaze aj do bilbordovej výzdoby na Slovensku a absolvovali sme obrovské množstvo priamych stretnutí s našimi voličmi," tvrdí Fico.Ďalej uviedol, že na Slovensku máme „bašty", pokiaľ ide o ľavicovú, sociálno-demokratickú politiku. Predseda Smeru-SD dodal, že si váži i ľudí, ktorí prišli do referenda a zakrúžkovali odpoveď nie.„Medzi týmito ľuďmi mi však chýbala prezidentka, predseda vlády Eduard Heger a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Je neuveriteľné, že pri takejto forme priamej demokracie, ktorú musí vyvolať hlava štátu, traja najvyšší ústavní činitelia odignorovali účasť," povedal Robert Fico.Taktiež uviedol, že prezidentka totálne zlyhala. „To, čo predviedla prezidentka, je atentátom na demokraciu. Pýtame sa, čoho sa tak strašne báli, že Zuzana Čaputová pokladala za potrebné ešte deň pred referendom urobiť verejné vyhlásenie, že nepríde do referenda," spýtal sa Fico. Predseda Smeru-SD si zároveň myslí, že traja najvyšší ústavní činitelia sa boja demokracie.Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč taktiež pokladá výsledok referenda za úspešný. Uviedol, že aj podľa predstaviteľov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) je toto referendum úspešné.„Ak si všetci dobre pamätáme, v roku 2020 pred voľbami politické združenie OĽaNO mali vo volebnom programe, že v rámci referenda chcú hranicu 25 percent, takže podľa hnutia je toto referendum úspešné," vysvetlil Takáč.Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha na tlačovej besede uviedol, že z médií počúvali, že toto referendum je referendum Roberta Fica.„Nech sa páči, za Robertom Ficom išlo 1,2 milióna ľudí. Takýto úspech sme nemali ani v roku 2012 počas parlamentných volieb," uviedol Blaha.