Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Peter Lipa: Stavbarine som radšej neškodil a vybral som si hudbu, tá ma drží pri živote – ROZHOVOR
12.5.2026 (SITA.sk) - Rozhovor Fish & Chips so slovenským jazzovým kráľom Petrom Lipom.
Slovenský jazzový kráľ Peter Lipa v úprimnom rozhovore odkrýva zákulisie svojej cesty – od študenta stavebnej fakulty, ktorý „neškodil remeslu“, až po európsku špičku jazzového spevu. Prečo vydal prvý album až v štyridsiatke a čo by dnes odkázal svojmu mladšiemu ja? Ponorte sa do príbehu muža, pre ktorého hudba nie je len žáner, ale celoživotné poslanie.
Od betónu k blues: Cesta, ktorú nikto neplánoval
Hoci Peter Lipa vyštudoval stavebnú fakultu, jeho srdce už vtedy bilo v inom rytme. V ére „beatovej horúčky“ zakladal kapely so spolužiakmi, pričom v tej dobe bola skupina takmer v každej triede. Hudbu vtedy vnímal skôr ako silný koníček, ktorý chcel jednoducho mať vo svojom živote prítomný. „Neškodil som stavebníctvu. Bol som redaktorom v rozhlase a neskôr som išiel na voľnú nohu,“ spomína s nadhľadom na moment, kedy sa rozhodol pre profesionálnu dráhu.
Prelom v štyridsiatke a „pražský argument“
Zaujímavosťou je, že svoju prvú LP platňu Nepochopiteľné ráno vydal až ako 40-ročný. Cesta k nej však nebola jednoduchá. Kvôli osobným sporom v slovenskom vydavateľstve Opus mal nahrávanie prakticky zakázané. Pomohla až spolupráca s pražskými hudobníkmi a Lubošom Andrštom. To, že už nahrával v Prahe, bol pre slovenské úrady silný argument, aby mu nahrávanie konečne dovolili aj doma.
Čo sa dozviete v rozhovore?
Peter Lipa v diskusii rozoberá nielen históriu, ale najmä svoju filozofiu:
- Hľadá hudobníkov, ktorí sú lepší ako on: Sám je samouk a tvrdí, že sa od kolegov učí každý deň. Vyžaduje od nich nielen techniku, ale aj spoločnú „chémiu“
- Kluby sú mu najbližšie: Hoci zažil veľké pódiá ako festival Pohoda, najlepšie sa cíti v menších priestoroch do 200 ľudí, kde sú si s publikom blízko
- Improvizácia ako základ: Vysvetľuje, ako funguje komunikácia na pódiu – ako muzikanti vďaka signálom a pohľadom vedia, kedy sólo končí a treba sa vrátiť do spoločnej formy
- Malá ľútosť z minulosti: Ak by mohol niečo odkázať svojmu mladšiemu ja, poradil by mu, aby hudbu predsa len študoval. Nie kvôli titulu, ale kvôli komunite rovesníkov, ktorí zdieľajú rovnakú vášeň
Hudba je dnes všade, vtedy bola vzácnosťou
Lipa sa zamýšľa aj nad tým, ako sa svet zmenil. Kým on vyrastal v dobe, kedy populárna hudba v rozhlase znela len hodinu denne, dnes nás obklopuje na každom kroku. Napriek technickému pokroku však zostáva verný svojmu krédu: „Žáner nemá pevné hranice, dôležité je len to, aby bola hudba presvedčivá“. Chceli by ste vedieť, s kým sa mu spolupracovalo najlepšie a kde berie energiu na neustálu tvorbu Vypočujte si celý podcast.
Podcast: Podcast Fish Chips
Zdroj: SITA.sk - Peter Lipa: Stavbarine som radšej neškodil a vybral som si hudbu, tá ma drží pri živote – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
