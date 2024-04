Peter Nagy oslávil 65 rokov a 40 rokov skupiny Indigo na scéne

Sám s nohami na stole, spieva v jednom z desiatok známych hitov Peter Nagy. Nie je však sám, fanúšikovia ho sprevádzajú na celej jeho viac ako 40 - ročnej úspešnej dráhe. Prešovský rodák oslávil 9. apríla 65. narodeniny. Oslávil ich na bratislavskom koncerte Peter Nagy 105 v sobotu 20. apríla. Tých 105 znamená Petrových 65 rokov a 40 rokov skupiny Indigo na scéne.





V zaplnenom Stars auditoriu vládla skvelá nálada od prvých minút viac ako dvojhodinového koncertu. V priebehu štyridsiatich rokov vydal spevák 18 štúdiových albumov, takže stál pred neľahkou úlohou, ktoré piesne zaradiť do playlistu. Začal poeticky skladbami Motýle zblízka a Agáty iba v sprievode klavíra. Potom prišiel na rad prvý veľký hit Profesor Indigo, ďalšími boli So mnou nikdy nezostarneš, Zákony hada, Bez ženy som stratený, Revolver a muzika, Poďme sa zachrániť, Posledný krát.Hosťami koncertu boli Zuzana Smatanová, Peter Cmorik a Janek Ledecký. So Zuzanou zaspievali duet Len pomaly, s Petrom Cmorikom Myslíš na to na čo ja a s Janekom Ledeckým duet Někdy je smích, někdy pláč. V druhej časti koncertu pozval na pódium aj bývalých členov skupiny Indigo Laca Kožusznika a Pavla Matušku,Hitparáda Petrových piesní pokračovala skladbami Taxis, Korálky od Natálky, Krásny zadok, Marcel z malého mesta, Psi sa bránia útokom, Chráň svoje bláznovstvá, S nohami na stole, Láska je tu s nami, Aj tak sme frajeri a na záver Kristínka iba spí. Ani sa nechce veriť, že viaceré piesne majú pomaly štyridsať rokov a sú dnes už vlastne ľudovkami. Potvrdilo to zaplnené auditorium, ktoré odspievalo s protagonistom prakticky celý koncert.V booklete k albumu More piesní z mája 2011 spevák píše: Dal som život pár piesňam a oni zato dali pekný život mne. "Dnes sme ich pár zahrali, každý človek si niektorú zapamätal. Ja dúfam, že čím ich je viac, tým lepšie. Niečo sa považuje za hit, ja mám rád aj svoje piesne, ktoré nie sú hitové, ale sú o niečom. Ten pekný život je, keď ľudia prídu do hľadiska, ja prídem na pódium a oni spievajú so mnou. Čo viac si môžem želať. Snom každého muzikanta je, aby aspoň pár piesní bolo známych tak, aby ich spievali pod pódiom, nato vlastne ľudia chodia, na tie známe piesne," povedal po koncerte Peter Nagy.