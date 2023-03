Petra Vlhová skončila v celkovom poradí Svetového pohára tretia a sezónu hodnotí dobre. Štartovať bude aj v tej ďalšej

Najkrajšie bolo víťazstvo vo Flachau

Záver si predstavovali inak

19.3.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová bude súčasťou seriálu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní aj v sezóne 2023/2024. Potvrdila to po skončení aktuálneho ročníka, ktorý vyvrcholil v nedeľu v andorrskom stredisku Soldeu."Nechystám sa končiť, takže sa vidíme v budúcej sezóne," povedala 27-ročná Liptáčka v prenose JOJ Šport.Petra Vlhová v sezóne 2022/2023 dosiahla dve slalomové prvenstvá, prvé v januári v rakúskom Flachau a druhé v sobotu v Soldeu."Najkrajšie v sezóne bolo víťazstvo vo Flachau. Moje výsledky dovtedy neboli také, aké som chcela. Prišlo tam víťazstvo a bolo to emotívne. Vyhrať vo Flachau je niečo úžasné, dosiahla som ho pred skvelými slovenskými fanúšikmi," pokračovala úradujúca olympijská šampiónka v slalome.So sezónou sa Vlhová rozlúčila nedeľňajším vypadnutím v 1. kole obrovského slalomu. Priznala, že ju to prebolelo veľmi rýchlo."Prebolelo ma to hneď po vypadnutí. Nič sa nedá robiť, taký je šport, bohužiaľ," komentovala a hneď doplnila: "Nerozmýšľam nad tým, že som celkovo tretia, ale nad tým, čo som mohla spraviť lepšie, aby som nevypadla."Uplynulú sezónu nehodnotí negatívne. "Hodnotím ju dobre. Nie najlepšie, ale dobre. Boli dni, ktoré neboli úplne ideálne, alebo boli aj dni, ktoré boli super. Táto sezóna bola také hore-dole. A výborné je, že so slalomovou časťou sezóny som sa rozlúčila víťazstvom," hovorila pre JOJ Šport.Asistent Vlhovej hlavného trénera Maura Piniho priznal, že záver sezóny si tím slovenskej reprezentantky predstavoval trochu inak ako vypadnutím v 1. kole obráku."Záver sezóny sme si predstavovali trochu inak, ale Peťa vyhrala včera slalom, čo je výborné. Peťa potvrdila, ze je slalomová špička. Tá špička je však vyrovnaná, každé preteky su veľmi tesné," hovoril Matej Gemza Prezradil tiež, že nedeľou sa pre tím Petry Vlhovej povinnosti nekončia, čaká ju totiž testovanie a voľno príde na rad pravdepodobne až v apríli.