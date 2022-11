Petra Vlhová štvrtá v prvom kolo slalomu v Levi. Vyhrala Nemka Lena Dürrová

Slovenka Petra Vlhová sa po odjazdení elitnej tridsiatky lyžiarok usadila po prvom kole úvodného slalomu v novej sezóne Svetového pohára na 4. mieste. V sobotných pretekoch vo fínskom Levi dosiahla najrýchlejší čas Nemka Lena Dürrová, za ktorou zaostala Švédka Anna Swennová Larssonová o 45 stotín sekundy. Vlhovej veľká americká rivalka Mikaela Shiffrinová bola tretia (+0,55 s). Slovenka stratila na líderku 0,57 s. Druhé bolo na programe od 13.00 h.





Na kopci vo fínskom stredisku robila lyžiarkam problém v hornej pasáži trate hmla. Vlhovej, ktorá odštartovala ako piata, chýbala dynamika, no neurobila výraznú chybu. Tej sa naopak nevyhla Michelle Gisinová zo Švajčiarska, ktorá 1. kolo nedokončila, rovnako aj Američanka Paula Moltzanová, ktorú zastavil špicar.Druhé kolo postaví Vlhovej tréner Mauro Pini. "Mohlo to byť lepšie, ale som rada, že preteky sa začali, a že to mám za sebou. Musím sa pozrieť, kde som bola pomalšia a budem sa to snažiť vylepšiť," povedala slovenská lyžiarka pre JOJ Šport. Správu budeme aktualizovať