Vlhová: Toto bola moja najlepšia sezóna v kariére

Petra Vlhová si vo francúzskom stredisku Meribel prevzala malý krištáľový glóbus za triumf v slalome Svetového pohára. Slalomovú sezónu zakončila tretím miestom v sobotnom finále, o rok by sa v rovnakom dejisku chcela tešiť opäť. Budú sa tu konať majstrovstvá sveta a slalomové zlato z tohto podujatia slovenskej lyžiarke ešte vo vitríne chýba.



Vlhová zaostala za víťaznou Slovinkou Andrejou Slokarovou o 81 stotín sekundy. Na druhej priečke skončila Nemka Lena Dürrová s odstupom 0,48 s. Dvadsaťšesťročná Vlhová si pripísala 56. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. Vo veľkom predstihu mala vo vrecku prvenstvo v hodnotení disciplíny, keď zvíťazila v piatich slalomoch tejto sezóny SP a dvakrát bola druhá za Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Na pódiu nestála jedine v predchádzajúcej súťaži vo švédskom Are, kde už ako úradujúca olympijská víťazka obsadila pred týždňom štvrté miesto. "Tento rok som sa v slalome cítila naozaj veľmi dobre. Vyhrala som pár sveťákov, malý glóbus, olympiádu. Toto bola moja najlepšia sezóna v kariére. Cítila som sa silná ukázali to aj výsledky," uviedla Vlhová po pretekoch.



Malý glóbus za triumf v disciplíne dostala ihneď po pretekoch a oslavy s ním si poriadne užila. Vlani jej totiž prišiel veľký glóbus za triumf v celkovom hodnotení SP poštou. "Je to úplne iný pocit, lebo vlani mi prišiel mesiac a pol pretekoch a otvorila som si to z krabice. Dnes to bolo niečo iné a užila som si to najviac ako sa dalo."



O rok sa v strediskách Courchevel/Meribel uskutočnia majstrovstvá sveta, Vlhová by tu chcela skompletizovať zlatú slalomovú zbierku. Titul svetovej šampiónky už má, ale získala ho v Are v roku 2019 v obrovskom slalome. "Mne sa to tu veľmi páči. Kopce sú dobré a aj organizačne to zvládajú. Takže sú pripravení na MS a myslím si, že to bude fajn. Ja som pripravená na zisk titulu, ale sú veci, ktoré mi ešte chýbajú. Potrebujem si oddýchnuť a potom budeme hovoriť o cieľoch na ďalšiu sezónu. Áno, zlato z MS zo slalomu mi ešte chýba a je ešte skoro o tom hovoriť," povedala Vlhová.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová s pohárovou trofejou a medailou víťazky v slalome žien po finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel v sobotu 19. marca 2022.

Foto: TASR Martin Baumann

Slokarová vo veku 24 rokov slávila druhé víťazstvo na podujatiach SP, premiérové v slalome. Na začiatku zimy v novembri vyhrala paralelku v rakúskom stredisku Lech/Zürs. Vlhová vníma, že konkurencia rastie: "Cítim to. My máme s Mikaelou motiváciu zdolať jedna druhú, ďalšie baby chcú zasa zdolať nás. Je to vzájomné. Ono to raz musí prísť, že nemôžeme vyhrávať len my dve. Je to normálne, ale myslím si, že prídu ďalšie baby, ktoré sa budú chcieť presadiť."V nedeľu sa sezóna ukončí poslednými pretekmi, v obrovskom slalome zatiaľ malý glóbus nemá istého majiteľa. Najbližšie má k nemu Švédka Sara Hectorová, ale získať ho môže aj Tessa Worleyová z Francúzska a okrem Vlhovej aj Shiffrinová. "O veľkom glóbuse je už rozhodnuté, chcem si to užiť a dať zo seba maximum. Som už síce unavená, ale je to o hlave. Telo mi však funguje a vie podať výkon. Ešte mi zajtra zazvoní skoro ráno budík a bude koniec, musím vydržať," uviedla Vlhová.Slovenská lyžiarka bude sezónu hodnotiť neskôr, ale prvé pocity už prezradila: "Trénovali sme tento rok tak ako vždy, nerobila som nič iné. Ale hlavný dôvod bol mojej zmeny bol, že som zmenila trénera a ten mi dal viac pokoja. Vedela som, že mám rezervy, ale potrebovala som si nejaké veci utriediť a aj ľudí okolo mňa. Ak chcem byť najlepšia, musím aj pracovať s najlepšími. Naučila som sa, že čo mi treba, aby som podala najlepší výkon."