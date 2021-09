Pilot lietadla s pápežom Františkom pred pristátím v Bratislave urobil dve otočky (foto)

Štandardná komunikácia pilota

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pilot lietadla talianskej leteckej spoločnosti Alitalia, na ktorého palube bol pápež František s delegáciou, krátko pred pristátím v Bratislave v nedeľu popoludní urobil ešte dve otočky nad letiskom.Umožnil tak pristáť lietadlu nízkonákladového leteckého dopravcu Ryanair , ktoré v tom čase priletelo na pravidelnej linke z britského Birminghamu.Ako pre agentúru SITA v pondelok potvrdil podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS), prílet lietadla Alitalie bol v plnom rozsahu riadený podľa požiadaviek pilota."Vzhľadom na dodržanie presného času pristátia požiadala posádka lietadla o dve otočky a bolo tak umožnené pristátie pravidelnej linky spoločnosti Ryanair ešte pred pristátím lietadla spoločnosti Alitalia," uviedla vedúca kancelárie riaditeľa LPS Michaela Legelová. Ako priblížila, pilot sa pri nadviazaní spojenia prihlásil štandardne a rovnako prebehla aj komunikácia.Poskytovanie služieb riadenia letovej prevádzky pre let s hlavou Vatikánu bolo podľa LPS úplne štandardné bez personálneho posilnenia. "Na všetky okolnosti boli riadiaci letovej prevádzky vopred pripravení a informovaní. V priebehu príletu bolo všetko koordinované s letiskovým dispečingom a prílet prebehol úplne štandardne," dodala Legelová.Pápeža Františka so sprievodom doviezol najprv do Budapešti a následne do Bratislavy podľa Letiska M. R. Štefánika špeciálne upravený Airbus A320-216 EI-DTM spoločnosti Alitalia vo farbách talianskej národnej trikolóry."Lietadlo priletelo presne v plánovanom čase o 15:30," uviedlo letisko na sociálnej sieti. "Prílet a prejazd policajnej kolóny so Svätým Otcom sprevádzali najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. V nasadení boli stovky policajtov, vojakov a bezpečnostného personálu," dodalo letisko.Alitalia na tejto apoštolskej ceste poskytuje svoje služby poslednýkrát, keďže onedlho ako subjekt zanikne. Podľa portálu Vatican News pápež František preto poďakoval leteckej spoločnosti za jej dlhoročné služby.