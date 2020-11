Plán na otvorenie škôl spočíva v pravidelnom testovaní, výtery by mohlo nahradiť kloktanie

Uviedol to po rokovaní Ústredného krízového štábu predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Na starosti to bude mať minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling spolu so zástupcami samospráv. V prípade, že sa ministrovi podarí vytvoriť plán, školy by sa mohli otvoriť 7. decembra.

Dlhodobý projekt

Plán by mal byť podľa Matoviča pripravený do pondelka 30. novembra. Na podrobnosti si tak podľa premiéra musí verejnosť počkať.

Priblížil, že miera testovania žiakov, rodičov a učiteľov na škole by sa odvíjala od epidemiologickej situácie a miery nebezpečia.

Rozhodnutie o pretestovaní by mohlo byť podľa Matoviča na zriaďovateľovi školy, ktorý sa na to zhodne s jej vedením či radou rodičov.

Štát zaplatí náklady na testovanie, ale organizačne to bude mať na starosti zriaďovateľ v súčinnosti so školou. Podotkol, že ide o zhruba tritisíc škôl. Podotkol, že pôjde o dlhodobý projekt.

Kloktanie namiesto výteru

V prípade škôl sa uvažuje aj nad tým, že deťom sa nebude robiť výter z nosohltana ale využije sa kloktanie „Uvažujeme nad tým, že by sme to realizovali od budúceho víkendu, ak sa všetko podarí. Nasadili by sme testovanie detí v školách už kloktadlami,“ povedal premiér.

Deti by podľa neho budúci piatok 4. decembra prišli do školy a kloktaním by sa im odobrali vzorky, ktoré by sa rozdelili po triedach.

Následne by išli tieto „triedne“ vzorky na PCR testovanie na zistenie pozitivity. Ak by sa zistilo, že je vzorka pozitívna žiaci z danej triedy by boli pretestovaní antigénovým testom. Matovič to odhaduje, že sa to týka zhruba 35 až 40-tisíc tried.

Ak by sa zapojili všetky školy od budúceho víkendu, mali by 40-tisíc pohárikov. Platiť by to malo pre žiakov, ktorí by nastúpili do školy, zatiaľ nie pre prvý stupeň.

Prerušené vyučovanie

V čase druhej vlny pandémie je od 12. októbra prerušené školské vyučovanie na stredných školách a od 26. októbra na druhom stupni základných škôl.

Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra je vyučovanie dištančné. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.

Od 16. novembra sa v malých skupinkách do škôl mohli vrátiť žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezort tiež obnovil školské vyučovanie aj na stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.