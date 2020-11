Pandemický plán nazvali „Semafor zdravia“ a rozdelili ho do ôsmich kapitol.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) 18. novembra po rokovaní vlády povedal, že pandemický plán, ktorý pripravuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) na čele so Sulíkom, nie je relevantný.

Matovič vyzval predsedu SaS, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom. Dodal, že ak SaS niečo pripraví, má to ponúknuť krajinám, kde situáciu nezvládajú. Spomenul napríklad Mongolsko.

Naživo: Tlačová konferencia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.