 Šport

26. apríla 2026

Play-off finále: Hokejisti HK Nitra zdolali Slovan 5:3 a vynútili si šiesty zápas



Už po 45 sekundách poslal domácich do vedenia Robby Jackson a do prestávky Nitra viedla po góloch Tomáša Chrenka a Mateja Pauloviča už 3:0.



Hokejisti Nitry odvrátili koniec sezóny v piatom stretnutí finálovej série proti Slovanu Bratislava. Nitrania zdolali hostí 5:3, v sérii znížili stav na 2:3 na zápasy a vynútili si šiesty duel na ľade súpera.

Nitrania mali nôž na krku v boji titul. Zdalo sa, že predčasný koniec sezóny rezolútne odvrátili výkonom v prvej tretine. Už po 45 sekundách poslal domácich do vedenia Robby Jackson a do prestávky Nitra viedla po góloch Tomáša Chrenka a Mateja Pauloviča už 3:0.

Domáci mohli uzavrieť duel pri vylúčení Samuela Takáča, ktorý dohral za krosček do tváre Artura Turanského. Nitre sa to nepodarilo a hostia zápas zdramatizovali presnými zásahmi Tomáša Královiča a Liama Pecarara, vďaka čomu sa dostali späť do stretnutia.

Do bránky Nitry sa v záverečnej dvadsaťminútovke postavil Šichabudtin Gadžiev namiesto Dylana Fergusona. Dvadsaťjedenročný mladík svoj tím vôbec nepodržal a po piatich minútach na ľade inkasoval vyrovnávajúci gól na 3:3 medzi betóny po nahodení Ryana Dmowského.

Nitriansky brankár inkasoval aj v 56. minúte, keď puk dotlačil za jeho chrbát hosťujúci kapitán Tomáš Marcinko. Nitrania si však vzali trénerskú výzvu a hlavní rozhodcovia po porade s videorozhodcom gól neuznali pre kontakt útočiaceho hráča s brankárom.

Nitra dostala jedinečnú šancu rozhodnúť duel dve a pol minúty pred koncom. Hosťujúci útočník Dominik Jendek dostal trest za seknutie Michala Krištofa a domáci mali k dispozícii početnú výhodu.

V nej dotlačil puk do siete Jakub Lacka a triumf Nitry poistil gólom do prázdnej bránky Paulovič.

Hokejová extraliga, play-off, finále, 5. zápas:

HK Nitra – HC Slovan Bratislava 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Góly: 1. Jackson (Stacha, Čederle), 13. Chrenko (Lacka, Okoličány), 18. Paulovič (Krištof, Čederle), 60. Lacka (Čederle, Krištof), 60. Paulovič (Stacha, Vitaloš) – 37. Královič (Acolatse, Varga), 40. Pecararo (O’Connor, Šimun), 45. Dmowski (Šimun, Bačik). Rozhodcovia: Jobbágy, Štefik – Durmis, Kacej, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše: Takáč (Slovan) 5+DKZ za krosček, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).


