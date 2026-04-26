 24hod.sk    Šport

26. apríla 2026

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov získal piaty titul majstra Európy



Vo finále voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg v Tirane zdolal Turana Bajramova z Azerbajdžanu 4:2 na body a nadviazal tak na svoje triumfy z rokov 2021 až 2024.



Salkazanov v albánskej metropole dokonale využil absenciu Zaurbeka Sidakova i ďalšieho favorita a obhajcu titulu Čermena Valieva. V sobotu zažil víťazný vstup do šampionátu, keď si vo štvrťfinále poradil 2:1 s Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou.

V dramatickom semifinále potom dokázal tesne pokoriť maďarského reprezentanta Murada Kuramagomedova (1:1 na technické body, 3:1) a po dvoch rokoch tak opäť postúpil do boja o zlato. V ňom s Bajramovom uspel na body.

Tridsaťročný rodák zo Severného Osetska, ktorý reprezentuje Slovensko od roku 2018, sa tak opäť stal majstrom Európy. Vlani v Šamoríne mu európsky titul unikol, keď doma získal „len“ bronz.

Okrem toho má v zbierke aj štyri cenné kovy z MS – dve strieborné (2021, 2022) a dve bronzové medaily (2019, 2025).

Slovenskí zápasníci si tak odnášajú z Tirany dve medaily. Okrem Salkazanova sa prebojoval do finále aj Batyrbek Cakulov, ktorý získal striebro vo voľnom štýle do 97 kg.


