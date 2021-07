Plne zaočkované osoby nemusia ísť po návrate na Slovensko do karantény, treba byť však zaregistrovaný na e-hranica

Nezaočkovaní musia ísť do karantény

Platia aj rôzne výnimky

Akceptujú aj potvrdenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2021 - Plne zaočkované osoby nebudú musieť po prekročení hraníc od piatka 9. júla podstupovať karanténu. Vyplýva to z novely vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), o ktorej informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.Povinnosťou ostáva registrácia pred návratom do krajiny prostredníctvom portálu e-hranica. „Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska. Povinná registrácia sa nevzťahuje ani na vodičov nákladnej dopravy, posádky vlakov či lietadiel, záchranných a ďalších služieb,“ konštatuje vyhláška. Registrácia je povinná pri každom návrate do krajiny.Netýka sa plne zaočkovaných, tým registrácia platí po dobu šiestich mesiacov, osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny – týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta; osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta a osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí jeden týždeň.Nezaočkované osoby musia po návrate ísť do karantény, ktorá je po bezpríznakovom priebehu ukončená po 14 dňoch. Ukončiť ju možno aj negatívnym výsledkom RT-PCR testu najskôr v piaty deň karantény. Výnimku z karantény majú plne zaočkovaní ľudia. Prechodne do 9. augusta majú výnimku aj osoby od 12 do 18 rokov, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu.Osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, majú tiež výnimku z karantény, ale musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, a zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.Výnimku majú aj nezaočkovaní slovenskí občania, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na Slovensko, musia však predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako sedem dní.ÚVZ SR považuje za plne zaočkovanú osobu, ktorá je najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny, alebo najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.„Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku,“ uvádza sa vo vyhláške.