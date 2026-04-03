 Meniny má Irena
 24hod.sk    Zaujímavosti

03. apríla 2026

Artemis 2: Loď Orion sa zážihom motorov vymanila z obežnej dráhy Zeme


Zážih trval menej než šesť minút a zrýchlil kapsulu na približne 38.000 kilometrov za hodinu.



Kozmická kapsula Orion na misii Artemis 2 v noci na piatok SELČ vykonala úspešne kľúčový manéver v podobe zážihu motorov, ktorý loď so štvorčlennou posádkou vymanil z obežnej dráhy Zeme a nasmeroval ju k Mesiacu. 


Takmer 25 hodín po štarte z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride štyria astronauti na palube kapsuly Orion zapálili motory, aby sa odpútali od orbity našej planéty a vydali sa na svoju trojdňovú cestu k jej prirodzenému satelitu vzdialenému takmer 400.000 kilometrov. Zážih trval menej než šesť minút a zrýchlil kapsulu na približne 38.000 kilometrov za hodinu.

Posádka sa tu hore na ceste na Mesiac cíti celkom dobre,“ zahlásil v istom okamihu astronaut Kanadskej vesmírnej agentúry Jeremy Hansen, ktorý k Mesiacu mieri spolu s tromi astronautmi amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Reidom Wisemanom, Victorom Gloverom a Christinou Kochovou.

Cieľom misie Artemis 2 je preletieť okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Loď Orion sa nedostane na jeho obežnú dráhu, ale preletí nad nebeským telesom odvrátenou stranou vo výške asi 7000 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu.

Členovia posádky budú mať pri najväčšom priblížení približne tri hodiny na pozorovanie Mesiaca, pričom budú určitý čas bez spojenia so Zemou.

Počas prvých hodín vo vesmíre strávila štvorica astronautov vykonávaním kontrol, ale aj riešením menších problémov s komunikáciou a nefunkčnej toalety, ktorú sa im medzičasom podarilo spojazdniť.

Misia Artemis 2 sa má skončiť pristátím v Tichom oceáne 10. apríla. NASA očakáva, že tento skúšobný let odštartuje celý program Artemis a pripraví cestu k pristátiu dvoch astronautov na Mesiaci v roku 2028.


Súvisiace články:


 VIDEO: NASA odštartovala úspešne svoju misiu Artemis 2 k Mesiacu (2. 4. 2026)



nasledujúci článok >>
Umenie, ktoré nepotrebuje slová: Vstúpte do fascinujúceho sveta talentov na autistickom spektre – FOTO
<< predchádzajúci článok
Po 225 rokoch objavili vojnovú loď Dannebroge, ktorú potopil Nelson

