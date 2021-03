Výnimka pre zákaz vychádzania do prírody bude po novom časovo obmedzená do 20.00

Zmenou prešiel aj zákaz cestovať na rekreáciu do zahraničia, kde bolo „okno“ medzi jednou a piatou ráno.

Zastupujúci minister zdravotníctva Marek Heger to vysvetlil tým, aby sa nevytvárala motivácia obísť zmysel zákazu a vycestovať na letisko napríklad o druhej v noci.

Covid automat sa do Veľkej noci podstatne meniť nebude. „Mohlo by to ľudí len zmiasť. Opatrenia sú stabilné a prinášajú výsledky, do Veľkej noci vydržme a potom budeme hovoriť o ďalších opatreniach,“ povedal zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger.

Konzílium odborníkov bude vo štvrtok rokovať o opatreniach počas Veľkej noci. „Viem, že ľudia čakajú na to, či sa bude niečo sprísňovať. Na druhú stranu, už teraz máme prísny lockdown, pôjde skôr o to, či niečo doladiť, či sa v niečom inšpirovať v zahraničí,“ povedal Eduard Heger.

Správu budeme aktualizovať