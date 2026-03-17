Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Saková víta návrh ČR viesť delegáciu na skontrolovanie ropovodu Družba
Ministri členských štátov EÚ spolu s eurokomisárom pre energetiku Danom Jorgensenom hovorili o tom, ako riešiť krízu, ktorá nastala krízou na Blízkom východe.
Slovensko, vzhľadom na krízu na Blízkom východe, na pôde Európskej únie (EÚ) navrhlo hľadať pragmatické a nie ideologické riešenia pre zaistenie dodávok ropy a plynu do Európy a víta českú iniciatívu viesť európsku delegáciu na skontrolovanie poškodeného ropovodu Družba na Ukrajine. V pondelok večer, po zasadnutí Rady EÚ pre energetiku, to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Ministri členských štátov EÚ spolu s eurokomisárom pre energetiku Danom Jorgensenom hovorili o tom, ako riešiť krízu, ktorá nastala krízou na Blízkom východe. Saková pripomenula, že kvôli tomu, že cez Hormuzský prieplav neplávajú tankery, svet stratil 20 % LNG a 20 % ropy. EÚ sa tým musí zaoberať, pretože straty môžu byť ešte vyššie, dostupného plynu a ropy je vo svete menej a platí, že tanker sa otočí a ide tam, kde ponúknu vyššiu cenu za prevážané produkty.
„Musíme mať nejaký krízový scenár, keď sa bude táto kríza prehlbovať,“ uviedla Saková s odkazom na Jorgensena, že európski daňoví poplatníci za 10 dní na zvýšených cenách ropy a plynu zaplatili o tri miliardy eur navyše. „To znamená, že treba prijať nejaké riešenia do budúcnosti, keď sa kríza bude prehlbovať, aby Európa nebola ešte viac ovplyvnená vysokými cenami energií,“ dodala.
Saková tvrdí, že Slovensko presadzuje, že treba upustiť od „ideologických riešení“ a prejsť k „pragmatickým riešeniam“, pozrieť sa na to, aké dostupné trasy ropy alebo plynu Európa má a postaviť sa k situácii „triezvo, prakticky a rozumne“, aby bolo možné zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií do Európy.
Na úvod rokovaní v Bruseli český minister hospodárstva Karel Havlíček navrhol, že Česko by mohlo viesť misiu EÚ na Ukrajinu, ktorá by mala skontrolovať situáciu s poškodeným ropovodom.
Saková hovorila v Bruseli s Havlíčkom, aj s maďarským rezortným ministrom, a priznala, že tento návrh sa jej veľmi pozdáva.
„Spolu sme hovorili, že by sme takúto iniciatívu prijali. Nejakého nezávislého mediátora, ktorý vie zohnať tím technikov a inžinierov, aby posúdili, aké veľké škody sú na prečerpávajúcej stanici na Ukrajine. Určite vítame túto aktivitu,“ odkázala Saková.
Tvrdí, že v Bruseli sa krátko stretla aj s ukrajinským ministrom energetiky, ktorý ju ubezpečil, že Ukrajina pracuje na odstránení škôd a že o tom bude aj Slovensko postupne informovať.
„Neviem, čo ukrajinská strana povie na to, či tú inšpekciu pripustia na miesto, ktoré podlieha opravám. Informovali nás, že vybuchli zásobníky ropy, že zhorela ropa pre Ukrajinu v cene približne deväť miliónov amerických dolárov. To bola celá informácia, ktorú sme dostali zo strany Ukrajiny,“ vysvetlila.
Dodala, že cez víkend niektorí veľvyslanci štátov EÚ v Kyjeve dostali informáciu, že Ukrajina pracuje na odstránení následkov výbuchu na prečerpávacej stanici. „A že v najbližšom období poskytne sumarizáciu svojich nákladov, približne v objeme 25 miliónov eur, kde chce požiadať Európsku komisiu o pomoc s financovaním, aby vraj vedeli opraviť ropovod Družba,“ povedala Saková.
Wizz Air pridáva z Bratislavy šesť pravidelných leteckých liniek
Počet ubytovaných hostí na Slovensku v januári lámal rekordy, výrazne pomohol aj záujem cudzincov
