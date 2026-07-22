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22. júla 2026
Pokles nezamestnanosti sa v júni zastavil, dôvodom sú hromadné prepúšťania a absolventi škôl
Tagy: Nezamestnanosť Trh práce
Masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch môže výhľadovo viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti. Pokles nezamestnanosti v júni zastavili hromadné prepúšťania i ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch môže výhľadovo viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti.
Pokles nezamestnanosti v júni zastavili hromadné prepúšťania i registrácie absolventov škôl na úradoch práce. Hoci miera nezamestnanosti v porovnaní s májom mierne vzrástla, jej medziročný nárast sa zmiernil. Skonštatoval to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.
Masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch môže výhľadovo viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom by podľa analytika mohla mať aj dlhodobý charakter a vychýliť tak mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá.
„Niekoľko mesiacov trvajúci ľahký, ale trvalý pokles nezamestnanosti sa v júni zastavil. Okrem bežných sezónnych faktorov (registrácia absolventov vysokých škôl) k tomu prispela aj kumulácia viacerých hromadných prepúšťaní, v rámci ktorých sa na úradoch registrovalo 500 nových nezamestnaných – najviac v tomto ekonomickom cykle. Stále však išlo len o približne 3 % všetkých novo registrovaných nezamestnaných,“ zhodnotil Koršňák.
Pripomenul, že k nárastu hromadných prepúšťaní prispeli najmä problémy topoľčianskeho výrobcu nábytku Decodom. „Viac ako 40 % všetkých prepustených v rámci hromadných prepúšťaní sa v júni registrovalo v okrese Topoľčany, zvýšené registrácie zaregistrovali aj blízke okresy Hornej Nitry (Partizánske a Bánovce nad Bebravou),“ spresnil analytik.
Doplnil, že ukončenie výroby v galantskom závode Samsung malo v súlade s očakávaniami len limitovaný dopad na nezamestnanosť. Naďalej však podľa analytika platí, že na dvojrýchlostnom trhu práce väčšina prepustených v rámci hromadných prepúšťaní neostáva v evidencii úradov dlhodobo.
„I v dôsledku kumulácie viacerých významných hromadných prepúšťaní pred letom sa počty novo registrovaných nezamestnaných na úradoch práce v júni vyšplhali po očistení o sezónne a technické vplyvy na nové popandemické maximu. Prílev nových nezamestnaných do evidencie úradov sa medziročne zvýšil o 8,1 % a po očistení o sezónne vplyvy bol až o 10 % vyšší ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. K júnovému nárastu nových registrácií ale neprispeli len hromadné prepúšťania, ale aj posun v registrácií absolventov vysokých škôl. Tí sa zvyčajne nerovnomerne registrujú v mesiacoch máj a jún – tento rok sa ich registrácie viac ako zvyčajne skoncentrovali práve do júna,“ vysvetlil analytik. Priblížil, že registrácia vysokoškolákov v júni zvyšovala nezamestnanosť o 0,11 percentuálneho bodu (p.b.).
Kým hromadné prepúšťania a absolventi vysokých škôl spôsobili prílev nových nezamestnaných do evidencií úradov práce, odtok z evidencie úradov práce bol v júni podľa Koršňáka relatívne stabilný, respektíve vykazoval len ľahko rastúci trend. „Po očistení o sezónne výkyvy počet uchádzačov o prácu, ktorí si v priebehu posledného mesiaca našli novú prácu, sa v porovnaní s priemerom predchádzajúcich troch mesiacov zvýšil o 1,6% a medziročne bol vyšší o 8,6%,“ spresnil.
Analytik priblížil, že miera (disponibilnej) nezamestnanosti v júni vzrástla prvýkrát od januára, a to o 0,07 p.b. na 5,15 %. Jej medziročný nárast sa však zmiernil z 0,26 p.b. na 0,24 p.b. Po štatistickom očistení o sezónne faktory podľa prepočtu UniCredit Bank nezamestnanosť v júni ostala na nezmenenej úrovni 6,19 %. „Zoberúc do úvahy koncentráciu viacerých jednorazových faktorov – napríklad minimálne dve veľké hromadné prepúšťania (Samsung, Decodom) - vývoj na trhu práce ostával aj v júni prevažne pozitívny, hoci i naďalej javí silné známky dvojrýchlostnosti,“ skonštatoval Koršňák.
Pripomenul, že v júni výraznejšie vzrástol počet voľných pracovných miest. V porovnaní s májom ich pribudlo viac ako 10-tisíc a celkový počet sa vyšplhal na takmer 153-tisíc voľných pracovných miest. Tempo medziročného rastu voľných pracovných miest sa zrýchlilo z 33,3 % na 42,8 % a bolo najsilnejšie od apríla 2018.
„Predpokladáme, že masívny nárast voľných pracovných miest nahlásených na úradoch práce má len administratívno-technický charakter, najmä v dôsledku nahlasovania pracovných miest, ktoré sa obsadzujú zahraničnými pracovníkmi a ktoré v evidencii ostávajú často aj po ich obsadení. Voľné pracovné miesta nahlásené na úradoch práce tak v súčasnosti hovoria len veľmi málo o reálnej situácií na trhu práce,“ uviedol Koršňák.
Analytik predpokladá, že relatívne napätý domáci trh práce by mal aj v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike.
„V dôsledku štrukturálnych nerovnováh (regionálnych i kvalifikačných) masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude (podobne ako v júni) i naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá,“ dodal Koršňák.
Analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Doliak poukázal na to, že počet nezamestnaných v júni po sezónnom očistení mierne klesol, hoci prácu stratil rekordný počet ľudí z hromadných prepúšťaní. „V evidencii úradov práce totiž pribudlo menej osôb, ktorí prišli o zamestnanie z iných dôvodov a firmy naďalej vytvárajú pracovné miesta vhodné pre časť uchádzačov,“ vysvetlil.
Pripomenul, že počet zahraničných pracovníkov po minulomesačnom poklese opäť vzrástol, ale ich prírastok bol len mierny. „Vzhľadom na pretrvávajúce riziká ďalších možných hromadných prepúšťaní ide naďalej o pomerne priaznivý vývoj, hoci dopyt po pracovnej sile zostáva zatiaľ skôr utlmený,“ zhodnotil Doliak.
Zdroj: SITA.sk - Pokles nezamestnanosti sa v júni zastavil, dôvodom sú hromadné prepúšťania a absolventi škôl © SITA Všetky práva vyhradené.
Pokles nezamestnanosti v júni zastavili hromadné prepúšťania i registrácie absolventov škôl na úradoch práce. Hoci miera nezamestnanosti v porovnaní s májom mierne vzrástla, jej medziročný nárast sa zmiernil. Skonštatoval to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.
Masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch môže výhľadovo viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom by podľa analytika mohla mať aj dlhodobý charakter a vychýliť tak mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá.
Prepúšťanie v Decodome a Samsungu
„Niekoľko mesiacov trvajúci ľahký, ale trvalý pokles nezamestnanosti sa v júni zastavil. Okrem bežných sezónnych faktorov (registrácia absolventov vysokých škôl) k tomu prispela aj kumulácia viacerých hromadných prepúšťaní, v rámci ktorých sa na úradoch registrovalo 500 nových nezamestnaných – najviac v tomto ekonomickom cykle. Stále však išlo len o približne 3 % všetkých novo registrovaných nezamestnaných,“ zhodnotil Koršňák.
Pripomenul, že k nárastu hromadných prepúšťaní prispeli najmä problémy topoľčianskeho výrobcu nábytku Decodom. „Viac ako 40 % všetkých prepustených v rámci hromadných prepúšťaní sa v júni registrovalo v okrese Topoľčany, zvýšené registrácie zaregistrovali aj blízke okresy Hornej Nitry (Partizánske a Bánovce nad Bebravou),“ spresnil analytik.
Doplnil, že ukončenie výroby v galantskom závode Samsung malo v súlade s očakávaniami len limitovaný dopad na nezamestnanosť. Naďalej však podľa analytika platí, že na dvojrýchlostnom trhu práce väčšina prepustených v rámci hromadných prepúšťaní neostáva v evidencii úradov dlhodobo.
„I v dôsledku kumulácie viacerých významných hromadných prepúšťaní pred letom sa počty novo registrovaných nezamestnaných na úradoch práce v júni vyšplhali po očistení o sezónne a technické vplyvy na nové popandemické maximu. Prílev nových nezamestnaných do evidencie úradov sa medziročne zvýšil o 8,1 % a po očistení o sezónne vplyvy bol až o 10 % vyšší ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. K júnovému nárastu nových registrácií ale neprispeli len hromadné prepúšťania, ale aj posun v registrácií absolventov vysokých škôl. Tí sa zvyčajne nerovnomerne registrujú v mesiacoch máj a jún – tento rok sa ich registrácie viac ako zvyčajne skoncentrovali práve do júna,“ vysvetlil analytik. Priblížil, že registrácia vysokoškolákov v júni zvyšovala nezamestnanosť o 0,11 percentuálneho bodu (p.b.).
Voľné miesta neodrážajú realitu
Kým hromadné prepúšťania a absolventi vysokých škôl spôsobili prílev nových nezamestnaných do evidencií úradov práce, odtok z evidencie úradov práce bol v júni podľa Koršňáka relatívne stabilný, respektíve vykazoval len ľahko rastúci trend. „Po očistení o sezónne výkyvy počet uchádzačov o prácu, ktorí si v priebehu posledného mesiaca našli novú prácu, sa v porovnaní s priemerom predchádzajúcich troch mesiacov zvýšil o 1,6% a medziročne bol vyšší o 8,6%,“ spresnil.
Analytik priblížil, že miera (disponibilnej) nezamestnanosti v júni vzrástla prvýkrát od januára, a to o 0,07 p.b. na 5,15 %. Jej medziročný nárast sa však zmiernil z 0,26 p.b. na 0,24 p.b. Po štatistickom očistení o sezónne faktory podľa prepočtu UniCredit Bank nezamestnanosť v júni ostala na nezmenenej úrovni 6,19 %. „Zoberúc do úvahy koncentráciu viacerých jednorazových faktorov – napríklad minimálne dve veľké hromadné prepúšťania (Samsung, Decodom) - vývoj na trhu práce ostával aj v júni prevažne pozitívny, hoci i naďalej javí silné známky dvojrýchlostnosti,“ skonštatoval Koršňák.
Pripomenul, že v júni výraznejšie vzrástol počet voľných pracovných miest. V porovnaní s májom ich pribudlo viac ako 10-tisíc a celkový počet sa vyšplhal na takmer 153-tisíc voľných pracovných miest. Tempo medziročného rastu voľných pracovných miest sa zrýchlilo z 33,3 % na 42,8 % a bolo najsilnejšie od apríla 2018.
„Predpokladáme, že masívny nárast voľných pracovných miest nahlásených na úradoch práce má len administratívno-technický charakter, najmä v dôsledku nahlasovania pracovných miest, ktoré sa obsadzujú zahraničnými pracovníkmi a ktoré v evidencii ostávajú často aj po ich obsadení. Voľné pracovné miesta nahlásené na úradoch práce tak v súčasnosti hovoria len veľmi málo o reálnej situácií na trhu práce,“ uviedol Koršňák.
Mierne pribudlo zahraničných pracovníkov
Analytik predpokladá, že relatívne napätý domáci trh práce by mal aj v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike.
„V dôsledku štrukturálnych nerovnováh (regionálnych i kvalifikačných) masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude (podobne ako v júni) i naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá,“ dodal Koršňák.
Analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Doliak poukázal na to, že počet nezamestnaných v júni po sezónnom očistení mierne klesol, hoci prácu stratil rekordný počet ľudí z hromadných prepúšťaní. „V evidencii úradov práce totiž pribudlo menej osôb, ktorí prišli o zamestnanie z iných dôvodov a firmy naďalej vytvárajú pracovné miesta vhodné pre časť uchádzačov,“ vysvetlil.
Pripomenul, že počet zahraničných pracovníkov po minulomesačnom poklese opäť vzrástol, ale ich prírastok bol len mierny. „Vzhľadom na pretrvávajúce riziká ďalších možných hromadných prepúšťaní ide naďalej o pomerne priaznivý vývoj, hoci dopyt po pracovnej sile zostáva zatiaľ skôr utlmený,“ zhodnotil Doliak.
Zdroj: SITA.sk - Pokles nezamestnanosti sa v júni zastavil, dôvodom sú hromadné prepúšťania a absolventi škôl © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nezamestnanosť Trh práce
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