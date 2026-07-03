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03. júla 2026
VAR zabíja radosť z futbalu, hneval sa tréner Chorvátov. Modrič skončil v objatí s Ronaldom
Súboj Chorvátsko - Portugalsko kvalitou a dramatickosťou pútal pozornosť až do konca. Staré známe slovné spojenie: "Futbal vie byť krásny, ale zároveň aj krutý" by sa po zápase Chorvátsko - ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Súboj Chorvátsko - Portugalsko kvalitou a dramatickosťou pútal pozornosť až do konca.
Staré známe slovné spojenie: "Futbal vie byť krásny, ale zároveň aj krutý" by sa po zápase Chorvátsko - Portugalsko mohlo pokojne premenovať na "VAR vie byť spravodlivý, ale zároveň aj krutý".
Komentátor BBC dokonca hovoril o jednom z najnáročnejších rozhodnutí v ére VARu. Čo sa vlastne udialo?
Dramatický dej súboja 1/16 finále MS vo futbale v kanadskom Toronte dospel do nadstaveného času a vzhľadom na priebeh hry sa za stavu 1:1 núkalo pokračovanie v predĺžení.
To predĺženie aj nastalo, ale nie klasické, bol to skôr neštandardne dlhý takmer 19-minútový nadstavený čas, počas ktorého sa toho udialo veľmi veľa. Najprv Goncalo Ramos v obkľúčení dvoch stopérov Chorvátska strelil hlavou druhý gól Portugalska.
Lenže v 13. min nadstavenia striedajúci Joško Gvardiol gólom na 2:2 rozjasal už takmer rezignovaných chorvátskych fanúšikov na BMO Fielde. Potom však prišiel do hry všemohúci VAR a ten Gvardiolov gól neuznal.
Videoasistent rozhodcu Jarred Gillett dal hlavnému Espenovi Eskaasovi pokyn, aby gól neuznal, lebo loptu smerujúcu do šestnástky Portugalska, ešte predtým nadvihol hlavou Igor Matanovič, a tým poslal svojho spoluhráča do postavenia mimo hry.
Po tomto rozhodnutí sa ešte tri minúty hralo, ale Chorváti už nevyrovnali. Videosystém na posudzovanie sporných situácií (VAR) im až trikrát v zápase vzal gólovú radosť pre ofsajd, Portugalsku raz.
Rozzúrení chorvátski fanúšikovia po záverečnom hviezde hádzali na plochu plastové fľaše, zatiaľ čo sa Cristiano Ronaldo usmieval a snažil sa upokojiť značne rozhodeného Luku Modriča. Skončili v debate a vzájomnom objatí.
Pre 40-ročnú chorvátsku legendu to bol posledný zápas na majstrovstvách sveta, zatiaľ čo posledný tanec 41-ročného Ronalda stále pokračuje.
"Bol to zápas, ktorý mal všetko. Od neuznaných gólov, diskutovanej penalty, Ronaldových intríg aj kontroverzie s VAR," napísal BBC Sport o torontskej dráme.
K inkriminovanej situácii zo 113. minúty doplnil: "Zápasová lopta Trionda, ktorú spoločnosť Adidas vyrobila pre tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale, má v sebe mikročip, ktorý dokáže rozpoznať, kedy sa lopty niekto dotkol. Umožňuje to potom okamžité odoslanie presných údajov, ako napríklad každého jednotlivého dotyku lopty kopačkou alebo rukou. Podobná technológia bola použitá na majstrovstvách sveta 2022 a majstrovstvách Európy 2024."
Na tlačovej konferencii bol tréner Chorvátov Zlatko Dalič vyzvaný, aby povedal ako vníma VAR a jeho rozhodnutia. "Nebudem sa k tomu veľmi vyjadrovať, ale poviem, že to bol veľmi zlý zápas z pohľadu rozhodcov. Žiadne fauly, žiadne štandardné situácie pre nás tam neboli, ale to nie je dôvod hovoriť o prehre. A čo sa týka VARu, berie nám radosť z futbalu. Futbal je o emóciách a radosti z gólov a VAR to v nás zabíja. Zašli sme s ním priďaleko," povedal Dalič.
Tréner Portugalska Roberto Martínez bol otvorenejší. "Je škoda, že jeden z týchto dvoch tímov musel prehrať. Čo sa týka gólu Chorvátov na 2:2, nebolo to žiadne zlé ani šťastné rozhodnutie. Bol to jasný moment. Lopty majú v sebe čip a senzor ukazuje, že sa lopty niekto dotkol," objasnil Martinez.
Ronaldo nikdy nevyhral s Portugalskom majstrovstvá sveta a nebol ďaleko od toho, aby sa s najväčším svetovým turnajom opäť predčasne rozlúčil. A keď ho v 81. min tréner Martínez vystriedal, jeho kamenná tvár pripomínala sfingu.
Po góle Ramosa na 2:1 nechal priechod oslavným emóciám, ale po vyrovnávajúcom góle Chorvátov, ktorý napokon neplatil, na chvíľu opäť "skamenel."
Nakoniec sa predsa len tešil a kamery ho po zápase zachytili v družnom rozhovore s Modričom. Ten odohral 23. zápas na majstrovstvách sveta a dvestodruhý za reprezentáciu svojej krajiny.
"Je to nesmierne kruté pre Chorvátsko, že takýmto spôsobom odišlo zo scény. Počas 20 rokov s Lukom Modričom v zostave Chorváti stále hrali o niečo veľké a zanechali veľkú stopu vo svetovom futbale. Modrič bol ich pravý líder," uviedol brazílsky expert a niekdajší reprezentant Lucas Leiva pre BBC Sport.
"S veľkou pravdepodobnosťou to bol jeho posledný zápas. Zanechal za sebou veľké dielo a inšpiráciu pre mladú generáciu hráčov. Aj vo svojom veku ukázal vysokú kvalitu aj charakter a viedol Chorvátsko až do samého konca," poklonil sa Modričovi jeho tréner Dalič.
Zdroj: SITA.sk - VAR zabíja radosť z futbalu, hneval sa tréner Chorvátov. Modrič skončil v objatí s Ronaldom © SITA Všetky práva vyhradené.
Staré známe slovné spojenie: "Futbal vie byť krásny, ale zároveň aj krutý" by sa po zápase Chorvátsko - Portugalsko mohlo pokojne premenovať na "VAR vie byť spravodlivý, ale zároveň aj krutý".
Komentátor BBC dokonca hovoril o jednom z najnáročnejších rozhodnutí v ére VARu. Čo sa vlastne udialo?
Ramosova hlavička
Dramatický dej súboja 1/16 finále MS vo futbale v kanadskom Toronte dospel do nadstaveného času a vzhľadom na priebeh hry sa za stavu 1:1 núkalo pokračovanie v predĺžení.
To predĺženie aj nastalo, ale nie klasické, bol to skôr neštandardne dlhý takmer 19-minútový nadstavený čas, počas ktorého sa toho udialo veľmi veľa. Najprv Goncalo Ramos v obkľúčení dvoch stopérov Chorvátska strelil hlavou druhý gól Portugalska.
Lenže v 13. min nadstavenia striedajúci Joško Gvardiol gólom na 2:2 rozjasal už takmer rezignovaných chorvátskych fanúšikov na BMO Fielde. Potom však prišiel do hry všemohúci VAR a ten Gvardiolov gól neuznal.
Hádzali fľaše
Videoasistent rozhodcu Jarred Gillett dal hlavnému Espenovi Eskaasovi pokyn, aby gól neuznal, lebo loptu smerujúcu do šestnástky Portugalska, ešte predtým nadvihol hlavou Igor Matanovič, a tým poslal svojho spoluhráča do postavenia mimo hry.
Po tomto rozhodnutí sa ešte tri minúty hralo, ale Chorváti už nevyrovnali. Videosystém na posudzovanie sporných situácií (VAR) im až trikrát v zápase vzal gólovú radosť pre ofsajd, Portugalsku raz.
Rozzúrení chorvátski fanúšikovia po záverečnom hviezde hádzali na plochu plastové fľaše, zatiaľ čo sa Cristiano Ronaldo usmieval a snažil sa upokojiť značne rozhodeného Luku Modriča. Skončili v debate a vzájomnom objatí.
Zápas mal všetko
Pre 40-ročnú chorvátsku legendu to bol posledný zápas na majstrovstvách sveta, zatiaľ čo posledný tanec 41-ročného Ronalda stále pokračuje.
"Bol to zápas, ktorý mal všetko. Od neuznaných gólov, diskutovanej penalty, Ronaldových intríg aj kontroverzie s VAR," napísal BBC Sport o torontskej dráme.
K inkriminovanej situácii zo 113. minúty doplnil: "Zápasová lopta Trionda, ktorú spoločnosť Adidas vyrobila pre tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale, má v sebe mikročip, ktorý dokáže rozpoznať, kedy sa lopty niekto dotkol. Umožňuje to potom okamžité odoslanie presných údajov, ako napríklad každého jednotlivého dotyku lopty kopačkou alebo rukou. Podobná technológia bola použitá na majstrovstvách sveta 2022 a majstrovstvách Európy 2024."
VAR zabíja radosť
Na tlačovej konferencii bol tréner Chorvátov Zlatko Dalič vyzvaný, aby povedal ako vníma VAR a jeho rozhodnutia. "Nebudem sa k tomu veľmi vyjadrovať, ale poviem, že to bol veľmi zlý zápas z pohľadu rozhodcov. Žiadne fauly, žiadne štandardné situácie pre nás tam neboli, ale to nie je dôvod hovoriť o prehre. A čo sa týka VARu, berie nám radosť z futbalu. Futbal je o emóciách a radosti z gólov a VAR to v nás zabíja. Zašli sme s ním priďaleko," povedal Dalič.
Tréner Portugalska Roberto Martínez bol otvorenejší. "Je škoda, že jeden z týchto dvoch tímov musel prehrať. Čo sa týka gólu Chorvátov na 2:2, nebolo to žiadne zlé ani šťastné rozhodnutie. Bol to jasný moment. Lopty majú v sebe čip a senzor ukazuje, že sa lopty niekto dotkol," objasnil Martinez.
Ronaldo nikdy nevyhral s Portugalskom majstrovstvá sveta a nebol ďaleko od toho, aby sa s najväčším svetovým turnajom opäť predčasne rozlúčil. A keď ho v 81. min tréner Martínez vystriedal, jeho kamenná tvár pripomínala sfingu.
Po góle Ramosa na 2:1 nechal priechod oslavným emóciám, ale po vyrovnávajúcom góle Chorvátov, ktorý napokon neplatil, na chvíľu opäť "skamenel."
Príliš kruté
Nakoniec sa predsa len tešil a kamery ho po zápase zachytili v družnom rozhovore s Modričom. Ten odohral 23. zápas na majstrovstvách sveta a dvestodruhý za reprezentáciu svojej krajiny.
"Je to nesmierne kruté pre Chorvátsko, že takýmto spôsobom odišlo zo scény. Počas 20 rokov s Lukom Modričom v zostave Chorváti stále hrali o niečo veľké a zanechali veľkú stopu vo svetovom futbale. Modrič bol ich pravý líder," uviedol brazílsky expert a niekdajší reprezentant Lucas Leiva pre BBC Sport.
"S veľkou pravdepodobnosťou to bol jeho posledný zápas. Zanechal za sebou veľké dielo a inšpiráciu pre mladú generáciu hráčov. Aj vo svojom veku ukázal vysokú kvalitu aj charakter a viedol Chorvátsko až do samého konca," poklonil sa Modričovi jeho tréner Dalič.
Zdroj: SITA.sk - VAR zabíja radosť z futbalu, hneval sa tréner Chorvátov. Modrič skončil v objatí s Ronaldom © SITA Všetky práva vyhradené.
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