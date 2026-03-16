 24hod.sk    Z domova

16. marca 2026

Policajti Čurilla a Ďurka zostávajú na slobode, krajský súd zamietol sťažnosť prokurátora


Tagy: Čurillovci Kauza Očistec Súdy Takáčovci Vydieranie zneužitie právomoci

Krajský súd v Bratislave ponechal obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku na ...



gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 16.3.2026 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave ponechal obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku na slobode. Ako uviedol predseda senátu Karol Kováč, sťažnosť prokurátora voči skoršiemu rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý dvojicu nevzal do väzby, nie je dôvodná. Pondelkové rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.


Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I Tomáš Hajduk ešte v piatok 6. marca prepustil dvojicu zo zadržania na slobodu z dôvodu, že návrh na ich väzobné stíhanie bol podaný na nepríslušný súd. Zároveň sudca spochybnil dôvodnosť vzneseného obvinenia. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave Michal Žeňuch však podal proti rozhodnutiu sťažnosť. V nej označil rozhodnutie mestského súdu za nezákonné a nepreskúmateľné. Tiež nesúhlasil s argumentom vecnej a miestnej nepríslušnosti súdu, keďže k väčšine skutkov podľa neho došlo v priestoroch Prezídia Policajného zboru v Bratislave.

Návrh na väzobné stíhanie policajtov odôvodnil prokurátor kolúznym dôvodom, teda obavou pred možným ovplyvňovaním svedkov a marením vyšetrovania. Čurilla a Ďurka boli jediní spomedzi siedmich obvinených v kauze Kajúcnik, pre ktorých navrhli väzbu. Zvyšných obvinených, vrátane prokurátora Michala Šúreka, po výsluchu policajná inšpekcia prepustila zo zadržania.


Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula, Staš a Šúrek sú stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa a vydieranie. Obvinenia majú súvisieť prevažne s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých takzvaní čurillovci v minulosti pracovali. Čiastočne sa však týkajú aj kauzy Očistec. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.




Zdroj: SITA.sk - Policajti Čurilla a Ďurka zostávajú na slobode, krajský súd zamietol sťažnosť prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.

Penta Hospitals: Obrana procesných práv nie je šikana. PMÚ musí najprv vysvetliť vlastné pochybenia

