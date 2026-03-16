Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Šimkovičová podľa ministerstva nenesie zodpovednosť za nákup traktorov, obstarávanie mala na starosti Správa rezortných zariadení
Ak je podstatou trestného oznámenia to, čo odznelo na tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita (SaS), potom bolo ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Ak je podstatou trestného oznámenia to, čo odznelo na tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita (SaS), potom bolo trestné oznámenie podané na osobu, ktorá nenesie zodpovednosť za nákup traktorov.
Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Oboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, v súvislosti s tlačovou besedou SaS.
Opozičná strana nedávno informovala, že podala trestné oznámenie na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) v súvislosti s nákupom piatich traktorov.
Tie boli podľa liberálov predražené o desaťtisíce eur, kým zakúpené boli za 430-tisíc eur, na internete sa podľa predstaviteľov SaS dajú nájsť za čosi vyše 240-tisíc eur. Poukázali tiež, že rozdiel v cene rezort kultúry vysvetľoval nákupom vybavenia, no to podľa SaS zaplatil osobitne, stáť to malo ďalších 200-tisíc eur.
Demková v reakcii rezortu kultúry poukázala, že verejné obstarávanie na nákup traktorov mala na starosti Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorej je ministerstvo iba zriaďovateľom.
"Ak je podstatou trestného oznámenia to, čo odznelo na tlačovej konferencii strany SaS, potom bolo trestné oznámenie podané na osobu, ktorá nenesie zodpovednosť za nákup danej techniky,” uviedla Demková s tým, že Správa rezortných zariadení má vlastného štatutára, ktorým nie je šéfka rezortu kultúry, a teda je potrebné všetky otázky smerovať priamo na Správu rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová podľa ministerstva nenesie zodpovednosť za nákup traktorov, obstarávanie mala na starosti Správa rezortných zariadení © SITA Všetky práva vyhradené.
Predražené traktory
Obstarávanie mala na starosti Správa rezortných zariadení
