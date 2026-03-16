 24hod.sk    Z domova

16. marca 2026

Šimkovičová podľa ministerstva nenesie zodpovednosť za nákup traktorov, obstarávanie mala na starosti Správa rezortných zariadení


Tagy: Ministerka kultúry SR Nákup traktory Trestné oznámenie

Ak je podstatou trestného oznámenia to, čo odznelo na tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita (SaS), potom bolo ...



16.3.2026 (SITA.sk) - Ak je podstatou trestného oznámenia to, čo odznelo na tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita (SaS), potom bolo trestné oznámenie podané na osobu, ktorá nenesie zodpovednosť za nákup traktorov.


Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Oboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, v súvislosti s tlačovou besedou SaS.

Predražené traktory


Opozičná strana nedávno informovala, že podala trestné oznámenie na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) v súvislosti s nákupom piatich traktorov.

Tie boli podľa liberálov predražené o desaťtisíce eur, kým zakúpené boli za 430-tisíc eur, na internete sa podľa predstaviteľov SaS dajú nájsť za čosi vyše 240-tisíc eur. Poukázali tiež, že rozdiel v cene rezort kultúry vysvetľoval nákupom vybavenia, no to podľa SaS zaplatil osobitne, stáť to malo ďalších 200-tisíc eur.

Obstarávanie mala na starosti Správa rezortných zariadení


Demková v reakcii rezortu kultúry poukázala, že verejné obstarávanie na nákup traktorov mala na starosti Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorej je ministerstvo iba zriaďovateľom.

"Ak je podstatou trestného oznámenia to, čo odznelo na tlačovej konferencii strany SaS, potom bolo trestné oznámenie podané na osobu, ktorá nenesie zodpovednosť za nákup danej techniky,” uviedla Demková s tým, že Správa rezortných zariadení má vlastného štatutára, ktorým nie je šéfka rezortu kultúry, a teda je potrebné všetky otázky smerovať priamo na Správu rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová podľa ministerstva nenesie zodpovednosť za nákup traktorov, obstarávanie mala na starosti Správa rezortných zariadení © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Mladé talenty si rozdelia viac ako 95-tisíc eur, maximálna výška grantu pre jedného uchádzača je 6 600 eur
<< predchádzajúci článok
Policajti Čurilla a Ďurka zostávajú na slobode, krajský súd zamietol sťažnosť prokurátora

