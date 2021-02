Policajti počas jedného týždňa zistili vyše tritisíc porušení opatrení proti šíreniu koronavírusu

Prípady riešia individuálne

Pokuty neukladajú stále

15.2.2021 - Polícia počas uplynulého týždňa pokračovala v kontrolách zameraných na dodržiavanie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu. Menej závažné prehrešky policajti vybavili napomenutím. Od 5. do 11. februára ich bolo viac ako 350, ostatné prípady buď zaznamenali a odstúpili na správne konanie na úrad verejného zdravotníctva alebo okresné úrady.Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, v takých prípadoch občanom hrozí pokuta do výšky 1 659 eur.„Viac ako 3 400 občanov svoje pochybenie priznalo a na mieste zaplatilo blokovú pokutu. V takýchto prípadoch je možné uložiť pokutu do výšky tisíc eur, zatiaľ také vysoké exemplárne sankcie neboli uložené, pohybujú sa v priemere okolo 60 eur,” doplnila Bárdyová.Dodala, že každý prípad riešia policajti individuálne, najmä podľa závažnosti. Najviac porušení opatrení zistili policajti v Prešovskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Naopak najmenej v Nitrianskom a Košickom kraji.Od začiatku tohto roka policajti zistili 270 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény, z toho 226 prípadov odstúpili na správne konanie, zdokumentovali aj 108 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok, z nich 99 odstúpili na správne konanie.Zaznamenali 5 215 prípadov nenosenia rúšok, 522 prípadov odstúpili na správne konanie. V týchto prípadoch najviac občanov upozornili na ich pochybenie a pokutu neuložili takmer 1 200 osobám. Tiež zistili 9 141 prípadov porušenia zákazu vychádzania, 1 052 prípadov postúpili na správne konanie.Od začiatku roka zistili 14 734 priestupkov porušenia opatrení, z toho 1 975 priestupkov vybavili napomenutím a 1 899 prípadov postúpili na úrad verejného zdravotníctva a okresné úrady.