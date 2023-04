Maďarsko už zaplatilo za vojnu na Ukrajine príliš vysokú cenu, vyhlásil Szijjártó v reakcii na Zelenského kritiku

Maďari v Zakarpatskej oblasti

Bez pomoci by vojna skončila

30.4.2023 (SITA.sk) - Maďarsko už zaplatilo „príliš vysokú cenu“ za vojnu na Ukrajine. V nedeľu to na Facebooku uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Tieto slová boli odozvou na sobotňajšie vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , že správanie Maďarska a jeho vzťahy s Ruskom sú v rozpore so statusom spojeneckého štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) „Ak toto vyhlásenie znamená 'S úctou ďakujem Maďarom za prijatie a starostlivosť o viac ako milión utečencov z Ukrajiny a s úctou im ďakujem za to, že naďalej posielajú pomoc', potom 'Ste vítaní a môžete s nami rátať aj v budúcnosti',“ napísal Szijjártó.Maďarský minister zahraničia tiež povedal, že Zelenskyj nemá právo posudzovať, či je správanie Maďarska v súlade s jeho členstvom v NATO.„Maďarský ľud už zaplatil za túto vojnu príliš vysokú cenu. Mnoho Maďarov, členov maďarskej komunity v Zakarpatskej oblasti, už v tejto vojne zahynulo,“ dodal Szijjártó.Maďarský premiér Viktor Orbán v jednom zo svojich nedávnych rozhovorov označil Ukrajinu za „finančne neexistujúci štát“.Kritizoval pritom Európu za financovanie mnohých základných potrieb Ukrajiny a tvrdil, že bez tejto pomoci by „vojna okamžite skončila“.Rusko okamžite ocenilo toto vyhlásenie, zatiaľ čo Kyjiv Orbánovi pripomenul závislosť Maďarska od financií Európskej únie.