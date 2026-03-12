Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. marca 2026

Polícia pri protidrogovej akcii Hlavička zadržala šesť ľudí – FOTO


651010141_1359551622877069_3416472358705899594_n 676x473 12.3.2026 (SITA.sk) - Šesť ľudí vo štvrtok zadržali príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru. Od skorých ranných hodín vykonávajú policajnú akciu s krycím názvom Hlavička. Zameraná je na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti.


„Akcia sa vykonáva v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Policajti v rámci zásahu vstupujú do viacerých objektov,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Aktuálne vykonávajú osem domových prehliadok a 18 prehliadok iných priestorov a pozemkov. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie, dodal hovorca.


Zdroj: SITA.sk - Polícia pri protidrogovej akcii Hlavička zadržala šesť ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

