Štvrtok 12.3.2026
12. marca 2026
Polícia pri protidrogovej akcii Hlavička zadržala šesť ľudí – FOTO
Tagy: Domová prehliadka Drogová trestná činnosť hovorca Prezídia Policajného zboru Národná protidrogová jednotka
12.3.2026 (SITA.sk) - Šesť ľudí vo štvrtok zadržali príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru. Od skorých ranných hodín vykonávajú policajnú akciu s krycím názvom Hlavička. Zameraná je na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti.
„Akcia sa vykonáva v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Policajti v rámci zásahu vstupujú do viacerých objektov,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Aktuálne vykonávajú osem domových prehliadok a 18 prehliadok iných priestorov a pozemkov. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie, dodal hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Polícia pri protidrogovej akcii Hlavička zadržala šesť ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
