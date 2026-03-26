Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
Vo Zvončíne horela odpadová fólia, zásah si vyžiadal desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov – FOTO
26.3.2026 (SITA.sk) - Profesionálni hasiči z okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Galante a Dunajskej Strede, ako aj príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy hasili v noci požiar odpadovej fólie vo Zvončíne. Informáciu o požiari dostali po 21:00, materiál patril spoločnosti, ktorá sa dlhé roky zaoberá recykláciou plastov.
„Likvidácia požiaru prebiehala za použitia viacerých prúdov. Súčasne hasiči vykonávali ochladzovanie okolia a monitoring požiariska pomocou termovíznej kamery. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb. Príčina jeho vzniku je v súčasnosti predmetom vyšetrovania,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová.
Starostovia obcí Zvončín a Suchá nad Parnou ešte v noci vyzvali obyvateľov, aby neotvárali okná. Kontrolné chemické laboratórium nezaznamenalo v okolí žiadne prekročenia limitných hodnôt nebezpečných plynov. Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na približne 50 000 eur.
Do zásahu sa zapojili aj dobrovoľní hasiči z viacerých obcí vrátane Trnavy, Jaslovských Bohuníc, Jablonice, Bolerázu, Bohdanoviec nad Trnavou, Bučian, Križovian nad Dudváhom, Trstína, Vlčkoviec, Voderád a Košolnej.
Zdroj: SITA.sk - Vo Zvončíne horela odpadová fólia, zásah si vyžiadal desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
