Polícii môže v súvislosti s nelegálnou migráciou pomôcť 500 vojakov

"V ostatnom období je evidovaný výrazný nárast sekundárnej tranzitnej migrácie, pričom ide o počty, ktoré už od roku 2021 výrazne presahujú stav sekundárnej tranzitnej migrácie počas tzv. migračnej krízy v roku 2015," zdôvodnil predkladateľ. Sily a prostriedky Policajného zboru podľa neho nepostačujú.Profesionálni vojaci vyčlenení do podriadenosti Policajného zboru počas výkonu policajnej služby podliehajú organizátorskej, riadiacej a kontrolnej činnosti príslušného služobného orgánu polície podľa miesta služobného zaradenia profesionálneho vojaka.Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer nechcel špekulovať o tom, prečo neprišlo k vyčleneniu vojakov skôr. Upozornil na to, že takémuto rozhodnutiu musí predchádzať oficiálna dohoda vlády. "Prišlo k nej teraz," dodal. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko avizoval, že v najbližších hodinách očakáva spresňujúcu požiadavku od vedenia polície.Predseda vlády SR Ľudovít Ódor upozornil na to, že v čase vznesenia požiadavky políciou ešte pred letom nebola intenzita nelegálnej migrácie taká výrazná, aby si vyžadovala asistenciu armády. "Hneď ako sme narazili na kapacitné limity pri zvýšenom nápore, túto situáciu riešime," upozornil. Pripustil, že vojakov bolo možné umiestniť na hranice aj preventívne, položil však otázku, či by takýto krok nevyvolal väčšie obavy a domnienky rozvíjajúce hypotetické scenáre.