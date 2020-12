Poľsko čaká lockdown až po Vianociach, krajina sa nemôže spoliehať na očkovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poľská vláda oznámila na 28. decembra až 17. januára "národnú karanténu" s viacerými obmedzeniami, ktoré majú pomôcť v boji proti šíreniu koronavírusu . Minister zdravotníctva Adam Niedzielski informoval, že nový lockdown zahŕňa desaťdňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia i uzavretie hotelov, lyžiarskych svahov, obchodných centier a obchodov, ktoré nepredávajú nevyhnutný tovar ako potraviny a lieky.Cieľom opatrení je obmedziť rodiny v cestovaní a socializácii pred možným znovuotvorením škôl 18. januára. Podľa Niedzielského sú reštrikcie nevyhnutné, "pretože sa nemôžeme spoliehať na to, že nás v blízkej budúcnosti ochráni očkovanie".Poľsko, ako členský štát Európskej únie, by mohlo začať s vakcináciou menšieho počtu ľudí koncom decembra. Masový vakcinačný program by sa mal podľa očakávaní začať v januári.V Poľsku dosiaľ zaznamenali takmer 1,2 milióna potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 24-tisíc úmrtí.