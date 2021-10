Pomáhal Fico s absolvovaním pohovoru Szalayovej? Krajský prokurátor má preveriť jej postup

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave, aby ako vedúci služobného úradu preveril, či postup právnej čakateľky prokuratúry Kataríny Szalayovej nebol v rozpore so základnými povinnosťami právneho čakateľa prokuratúry v zmysle konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť prokuratúry.Agentúru SITA o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. Denník N v piatok 29. októbra informoval, že predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pomáhal prokurátorskej čakateľke Kataríne Szalayovej s absolvovaním pohovoru na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ), aby jej nezobrali bezpečnostnú previerku.Fico to sám priznal pred advokátmi Marekom Parom a Pavlom Gašparom a majiteľom SBS Bonul Miroslavom Bödörom na poľovníckej chate odpočúvanej políciou. Líder Smeru-SD zároveň priznal, že mu niekto pomáhal, aby Szalayová pri pohovore uspela, keďže dopredu vedela, čo sa jej budú pýtať.NBÚ na podozrenia vyplývajúce z Ficových slov v poľovníckej chate hovorí, že preverí prípad prokurátorskej čakateľky Szalayovej a bude informovať parlamentný výbor.