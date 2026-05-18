Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
18. mája 2026
Pondelok na MS v hokeji 2026 v kocke: Česko vyhralo šláger. Zvíťazili aj Švajčiarsko, Fínsko a Kanada – VIDEO, FOTO
Výsledky pondelňajších zápasov na MS v hokeji 2026. Pondelkové dianie v A-skupine na MS v hokeji vo Švajčiarsku prinieslo už tretie ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky pondelňajších zápasov na MS v hokeji 2026.
Pondelkové dianie v A-skupine na MS v hokeji vo Švajčiarsku prinieslo už tretie víťazstvá Fínov a Švajčiarov. Suverénni Fíni zdolali obhajcov titulu Američanov 6:2 a Švajčiari vyplatili Nemcov 6:1. Oba tímy majú plný počet 9 bodov a rovnaké skóre 13:4.
V B-skupine vo Fribourgu sa Kanaďania dve tretiny bezgólovo trápili s Dánmi, ale v tretej tretine im nasúkali päť gólov a zvíťazili 5:1. Sidney Crosby sa zaskvel štyrmi asistenciami. Kanaďania sú na čele B-skupiny s 9 bodmi.
Vo večernom šlágri Česi ušli Švédom na 3:0 a severania napriek mohutnému finišu tesne prehrali 3:4. Česi sa vďaka trojbodovému zásahu posunuli so 7 bodmi na druhé miesto tabuľky pred Slovákov, ktorí však majú o zápas menej. Švédom patrí až piata priečka s 3 bodmi.
Góly: 7. a 22. Hämeenaho, 9. Puistola, 15. Räty, 22. Mäenalanen, 47. Lundell - 8. Coronato, 44. Leonard.
Góly: 56. Tiffels - 26. Malgin, 29. a 46. Andrighetto, 30. Bärtschi, 38. Hischier, 39. Josi.
Góly: 41. Martone, 44. Vilardi, 44. Mateychuk, 52. O'Reilly, 60. Wotherspoon – 51. Olesen.
Góly: 16. Persson, 18. Holmström, 26. Ekman-Larsson - 4. Blümel, 13. Kubalík, 13. Flek, 23. Černoch.
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-pondelok-18-maj-kanada-vybavila-dansko-za-tretinu-hrali-sa-aj-zapasy-finsko-usa-a-svedsko-cesko/">Fotografie MS v hokeji 2026 (pondelok 18. máj): Kanada vybavila Dánsko za tretinu, hrali sa aj zápasy Fínsko – USA a Švédsko – Česko
Výsledky MS v hokeji 2026 - pondelok 18. mája
- A-skupina (Zürich)
Fínsko - USA 6:2 ((3:1, 2:0, 1:1)
Góly: 7. a 22. Hämeenaho, 9. Puistola, 15. Räty, 22. Mäenalanen, 47. Lundell - 8. Coronato, 44. Leonard.
Nemecko - Švajčiarsko 1:6 (0:0,0:5. 1:1)
Góly: 56. Tiffels - 26. Malgin, 29. a 46. Andrighetto, 30. Bärtschi, 38. Hischier, 39. Josi.
- B-skupina (Fribourg):
Kanada - Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Góly: 41. Martone, 44. Vilardi, 44. Mateychuk, 52. O'Reilly, 60. Wotherspoon – 51. Olesen.
Švédsko - Česko 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)
Góly: 16. Persson, 18. Holmström, 26. Ekman-Larsson - 4. Blümel, 13. Kubalík, 13. Flek, 23. Černoch.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
