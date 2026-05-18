 24hod.sk    Šport

18. mája 2026

Pondelok na MS v hokeji 2026 v kocke: Česko vyhralo šláger. Zvíťazili aj Švajčiarsko, Fínsko a Kanada – VIDEO, FOTO


switzerland_world_championship_ice_hockey_92364 676x451 19.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky pondelňajších zápasov na MS v hokeji 2026.


Pondelkové dianie v A-skupine na MS v hokeji vo Švajčiarsku prinieslo už tretie víťazstvá Fínov a Švajčiarov. Suverénni Fíni zdolali obhajcov titulu Američanov 6:2 a Švajčiari vyplatili Nemcov 6:1. Oba tímy majú plný počet 9 bodov a rovnaké skóre 13:4.



V B-skupine vo Fribourgu sa Kanaďania dve tretiny bezgólovo trápili s Dánmi, ale v tretej tretine im nasúkali päť gólov a zvíťazili 5:1. Sidney Crosby sa zaskvel štyrmi asistenciami. Kanaďania sú na čele B-skupiny s 9 bodmi.



Vo večernom šlágri Česi ušli Švédom na 3:0 a severania napriek mohutnému finišu tesne prehrali 3:4. Česi sa vďaka trojbodovému zásahu posunuli so 7 bodmi na druhé miesto tabuľky pred Slovákov, ktorí však majú o zápas menej. Švédom patrí až piata priečka s 3 bodmi.


Výsledky MS v hokeji 2026 - pondelok 18. mája



  • A-skupina (Zürich)


Fínsko - USA 6:2 ((3:1, 2:0, 1:1)


Góly: 7. a 22. Hämeenaho, 9. Puistola, 15. Räty, 22. Mäenalanen, 47. Lundell - 8. Coronato, 44. Leonard.


Nemecko - Švajčiarsko 1:6 (0:0,0:5. 1:1)


Góly: 56. Tiffels - 26. Malgin, 29. a 46. Andrighetto, 30. Bärtschi, 38. Hischier, 39. Josi.



  • B-skupina (Fribourg):


Kanada - Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)


Góly: 41. Martone, 44. Vilardi, 44. Mateychuk, 52. O'Reilly, 60. Wotherspoon – 51. Olesen.



Švédsko - Česko 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)


Góly: 16. Persson, 18. Holmström, 26. Ekman-Larsson - 4. Blümel, 13. Kubalík, 13. Flek, 23. Černoch.


Zdroj: SITA.sk - Pondelok na MS v hokeji 2026 v kocke: Česko vyhralo šláger. Zvíťazili aj Švajčiarsko, Fínsko a Kanada – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

