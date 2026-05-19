|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 19.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gertrúda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Porotu Ceny FIPRESCI na IFF Art Film 2026 tvoria filmový kritik z Paríža, redaktorka z Amsterdamu a slovenský filmový publicista
Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film pozná zloženie poroty Ceny FIPRESCI. Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film pozná zloženie poroty Ceny FIPRESCI na svojom 32. ročníku, ktorý ...
Zdieľať
19.5.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film pozná zloženie poroty Ceny FIPRESCI.
Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film pozná zloženie poroty Ceny FIPRESCI na svojom 32. ročníku, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach. Cenu Medzinárodnej federácie filmových kritikov budú udeľovať francúzsky novinár a filmový kritik Pierre-Yves Roger, holandská filmová novinárka Clementine van Wijngaarden a slovenský filmový publicista Matúš Kvasnička.
Cena FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) je jedným z najprestížnejších ocenení udeľovaných na filmových festivaloch po celom svete. Medzinárodná federácia filmových kritikov, založená v roku 1926, združuje filmových kritikov a novinárov z viac ako 50 krajín. Poroty FIPRESCI pôsobia na najvýznamnejších festivaloch vrátane Cannes, Benátok a Berlína. Na IFF Art Film sa Cena FIPRESCI udeľuje filmom, ktoré sú zaradené vo viacerých filmových sekciách festivalu.
"Porota Ceny FIPRESCI je zostavená tak, aby priniesla skúsenosti z rôznych mediálnych prostredí a tradícií filmovej kritiky. Pierre-Yves Roger je novinár s desiatkami rokov praxe v medzinárodných médiách, Clementine van Wijngaarden prináša pohľad holandskej filmovej žurnalistiky a Matúš Kvasnička zastupuje slovenskú filmovú publicistiku s hlbokou znalosťou stredoeurópskej kinematografie," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Pierre-Yves Roger (Francúzsko) je skúsený novinár a filmový kritik pôsobiaci v Paríži. Počas svojej kariéry pôsobil v redakciách niektorých z najvýznamnejších francúzskych a medzinárodných médií vrátane agentúry Associated Press, Radio France a spravodajského portálu france24.com. Prispieval aj do denníka Le Figaro.
V súčasnosti sa venuje filmovej kritike na portáli ecrannoir.fr. Je členom Medzinárodnej federácie filmových kritikov (FIPRESCI) a má bohaté skúsenosti s pôsobením v porotách na medzinárodných filmových festivaloch.
Clementine van Wijngaarden (nar. 1970, Holandsko) je filmová novinárka a redaktorka. Vyštudovala žurnalistiku a filmové štúdiá na Univerzite v Amsterdame. Profesionálne sa venuje filmovej žurnalistike – pôsobí ako prispievateľka a redaktorka v holandskom televíznom magazíne VARAgids a prispievala aj do denníka de Volkskrant, jedného z najvýznamnejších holandských printových médií.
Je aktívnou členkou FIPRESCI a pravidelne pôsobí v porotách na medzinárodných filmových festivaloch. Jej skúsenosti z holandského mediálneho prostredia prinášajú do poroty perspektívu západoeurópskej filmovej žurnalistiky.
Matúš Kvasnička (Slovensko) je filmový publicista a novinár. V roku 2002 absolvoval štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte bratislavskej Vysokej školy múzických umení. Počas štúdia príležitostne prispieval do viacerých periodík, napríklad do filmového mesačníka Film.sk či týždenníka Kultúrny život. Od roku 2003 pracoval v denníku Pravda na oddelení kultúry, ktoré aj viedol. Z vydavateľstva odišiel v lete 2019. Od novembra 2019 pôsobí ako šéfredaktor mesačníka zameraného na slovenskú kinematografiu Film.sk a neskôr filmového portálu Filmsk.sk.
Porota Ceny FIPRESCI na IFF Art Film 2026 predstavuje prierez európskou filmovou žurnalistikou – od medzinárodných spravodajských agentúr cez holandské mediálne domy až po slovenské odborné filmové publikácie. Pierre-Yves Roger a Clementine van Wijngaarden prinášajú skúsenosti zo západoeurópskych mediálnych prostredí, zatiaľ čo Matúš Kvasnička ako šéfredaktor Film.sk pozná filmy z regiónu strednej a východnej Európy zblízka. FIPRESCI je najstaršou a najväčšou organizáciou filmových kritikov na svete – jej ceny sa udeľujú na viac ako 50 festivaloch ročne.
Cena FIPRESCI je jednou zo štyroch súťažných cien filmového festivalu v Košiciach. 32. ročník IFF Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026. Viac informácií a cinepassy na festival nájdete na www.iffartfilm.com.
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.;
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.;
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;
Hlavný reklamný partner: CODES Brand House;
Automotive partner: AUTO-VALAS;
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach;
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA;
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Julius Meinl;
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk;
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, DDDental, Taper, ECO Technologies, Letisko Košice, CPK Transport, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, MIHYRING;
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Porotu Ceny FIPRESCI na IFF Art Film 2026 tvoria filmový kritik z Paríža, redaktorka z Amsterdamu a slovenský filmový publicista © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film pozná zloženie poroty Ceny FIPRESCI na svojom 32. ročníku, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach. Cenu Medzinárodnej federácie filmových kritikov budú udeľovať francúzsky novinár a filmový kritik Pierre-Yves Roger, holandská filmová novinárka Clementine van Wijngaarden a slovenský filmový publicista Matúš Kvasnička.
Cena FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) je jedným z najprestížnejších ocenení udeľovaných na filmových festivaloch po celom svete. Medzinárodná federácia filmových kritikov, založená v roku 1926, združuje filmových kritikov a novinárov z viac ako 50 krajín. Poroty FIPRESCI pôsobia na najvýznamnejších festivaloch vrátane Cannes, Benátok a Berlína. Na IFF Art Film sa Cena FIPRESCI udeľuje filmom, ktoré sú zaradené vo viacerých filmových sekciách festivalu.
"Porota Ceny FIPRESCI je zostavená tak, aby priniesla skúsenosti z rôznych mediálnych prostredí a tradícií filmovej kritiky. Pierre-Yves Roger je novinár s desiatkami rokov praxe v medzinárodných médiách, Clementine van Wijngaarden prináša pohľad holandskej filmovej žurnalistiky a Matúš Kvasnička zastupuje slovenskú filmovú publicistiku s hlbokou znalosťou stredoeurópskej kinematografie," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Pierre-Yves Roger – medzinárodný novinár a filmový kritik
Pierre-Yves Roger (Francúzsko) je skúsený novinár a filmový kritik pôsobiaci v Paríži. Počas svojej kariéry pôsobil v redakciách niektorých z najvýznamnejších francúzskych a medzinárodných médií vrátane agentúry Associated Press, Radio France a spravodajského portálu france24.com. Prispieval aj do denníka Le Figaro.
V súčasnosti sa venuje filmovej kritike na portáli ecrannoir.fr. Je členom Medzinárodnej federácie filmových kritikov (FIPRESCI) a má bohaté skúsenosti s pôsobením v porotách na medzinárodných filmových festivaloch.
Clementine van Wijngaarden – filmová novinárka a redaktorka
Clementine van Wijngaarden (nar. 1970, Holandsko) je filmová novinárka a redaktorka. Vyštudovala žurnalistiku a filmové štúdiá na Univerzite v Amsterdame. Profesionálne sa venuje filmovej žurnalistike – pôsobí ako prispievateľka a redaktorka v holandskom televíznom magazíne VARAgids a prispievala aj do denníka de Volkskrant, jedného z najvýznamnejších holandských printových médií.
Je aktívnou členkou FIPRESCI a pravidelne pôsobí v porotách na medzinárodných filmových festivaloch. Jej skúsenosti z holandského mediálneho prostredia prinášajú do poroty perspektívu západoeurópskej filmovej žurnalistiky.
Matúš Kvasnička – filmový publicista a šéfredaktor Filmsk.sk
Matúš Kvasnička (Slovensko) je filmový publicista a novinár. V roku 2002 absolvoval štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte bratislavskej Vysokej školy múzických umení. Počas štúdia príležitostne prispieval do viacerých periodík, napríklad do filmového mesačníka Film.sk či týždenníka Kultúrny život. Od roku 2003 pracoval v denníku Pravda na oddelení kultúry, ktoré aj viedol. Z vydavateľstva odišiel v lete 2019. Od novembra 2019 pôsobí ako šéfredaktor mesačníka zameraného na slovenskú kinematografiu Film.sk a neskôr filmového portálu Filmsk.sk.
Zaujímavosti o porote
Porota Ceny FIPRESCI na IFF Art Film 2026 predstavuje prierez európskou filmovou žurnalistikou – od medzinárodných spravodajských agentúr cez holandské mediálne domy až po slovenské odborné filmové publikácie. Pierre-Yves Roger a Clementine van Wijngaarden prinášajú skúsenosti zo západoeurópskych mediálnych prostredí, zatiaľ čo Matúš Kvasnička ako šéfredaktor Film.sk pozná filmy z regiónu strednej a východnej Európy zblízka. FIPRESCI je najstaršou a najväčšou organizáciou filmových kritikov na svete – jej ceny sa udeľujú na viac ako 50 festivaloch ročne.
Cena FIPRESCI je jednou zo štyroch súťažných cien filmového festivalu v Košiciach. 32. ročník IFF Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026. Viac informácií a cinepassy na festival nájdete na www.iffartfilm.com.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.;
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.;
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;
Hlavný reklamný partner: CODES Brand House;
Automotive partner: AUTO-VALAS;
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin;
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach;
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA;
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Julius Meinl;
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk;
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, DDDental, Taper, ECO Technologies, Letisko Košice, CPK Transport, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, MIHYRING;
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade – Casablanca cafe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Porotu Ceny FIPRESCI na IFF Art Film 2026 tvoria filmový kritik z Paríža, redaktorka z Amsterdamu a slovenský filmový publicista © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Krízový výbor WHO v utorok mimoriadne zasadne k epidémii eboly na africkom kontinente. Platí stav medzinárodnej zdravotnej pohotovosti
Krízový výbor WHO v utorok mimoriadne zasadne k epidémii eboly na africkom kontinente. Platí stav medzinárodnej zdravotnej pohotovosti
<< predchádzajúci článok
Leto s miešanými drinkami ako od barmana kedykoľvek dostanete chuť. Stock prináša nové trendové varianty koktailov v plechovke
Leto s miešanými drinkami ako od barmana kedykoľvek dostanete chuť. Stock prináša nové trendové varianty koktailov v plechovke