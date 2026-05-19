Leto s miešanými drinkami ako od barmana kedykoľvek dostanete chuť. Stock prináša nové trendové varianty koktailov v plechovke


19.5.2026 (SITA.sk) - Slnečné dni, spontánne plány, hudba, priatelia a chvíle, ktoré chutia najlepšie s vychladeným osviežením.


Presne v tomto duchu prichádza spoločnosť Stock s novými ready to drink koktailmi, ktoré prinášajú svieže ovocné kombinácie, jemnú perlivosť a pohodový letný vibe v praktickom 250 ml balení ideálnom na festivaly, výlety či spontánne stretnutia s priateľmi. Nové príchute Amundsen Blue Lagoon, Amundsen Cosmopolitan, Amundsen Pornstar Martini, Republica Mai Tai, Dynybyl Gin & Tonic Strawberry a Dynybyl Gin & Tonic Cherry stavajú na vyváženom chuťovom profile, ktorý prirodzene zapadá do letných momentov aj moderného životného štýlu.

RTD (ready to drink) segment si získava čoraz väčšiu popularitu najmä vďaka spojeniu kvality, pohodlia a jednoduchosti. Spotrebitelia dnes hľadajú drinky, ktoré ponúkajú kvalitnýhuťový zážitok bez potreby miešania či zdĺhavej prípravy. Nové koktaily od Stocku preto prirodzene zapadajú do trendu ľahších aperitivo momentov, festivalovej atmosféry aj moderného social lifestyle. Stačí ich jednoducho vychladiť a vziať kamkoľvek so sebou.

Miešané drinky v plechovke patria medzi moderné trendy letného osvieženia. Obľúbenosť si získavajú najmä tým, že prinášajú chuť koktailov inšpirovaných barovou kultúrou v praktickom formáte, ktorý si môžete vychutnať kdekoľvek a kedykoľvek. Vybrané príchute sú navyše dostupné aj v nealkoholickej verzii, takže si atmosféru letných koktailov môžu vychutnať naozaj všetci.

Amundsen Pornstar Martini: Moderný cocktail s marakujovou chuťou


Výrazná chuť exotickej marakuje a jemne sladké tóny vytvárajú moderný koktail s tropickým charakterom a neodolateľnou atmosférou letných večerov. Amundsen Pornstar Martini zaujme intenzívnou ovocnou chuťou, jemnou perlivosťou a dokonale vyváženým sweet & fresh profilom, ktorý si najlepšie vychutnáte dobre vychladený počas párty, festivalov alebo s priateľmi na terase.

Amundsen Cosmopolitan: Ikonická chuť moderného leta


Obľúbený koktail v ready to drink verzii prináša osviežujúce spojenie brusníc a citrusových tónov s jemnou perlivosťou. Amundsen Cosmopolitan poteší každého, kto si rád vychutnáva elegantné ovocné chute a letnú atmosféru plnú zábavy. Ideálny na večerné posedenia, letné oslavy či stretnutia s priateľmi.

Amundsen Blue Lagoon: Tropická vlna osvieženia


Spojenie sviežich citrusových tónov a exotického ananásu prináša letný drink, ktorý vás prenesie do atmosféry tropických večerov a nekonečnej pohody. Amundsen Blue Lagoon zaujme jemnou perlivosťou, ovocnou sviežosťou a perfektne vyváženou chuťou, ktorá vynikne najmä dobre vychladená. Ideálny spoločník na horúce dni pri bazéne, letné párty aj spontánne stretnutia s priateľmi.

Republica Mai Tai: Karibská nálada v každom dúšku


Rumový koktail Republica Mai Tai spája chuť ananásu, pomaranča a sódy do osviežujúcej kombinácie inšpirovanej exotickou plážou a letnou pohodou. Každý dúšok prináša tropickú atmosféru a príjemnú sviežosť, ktorá sa skvele hodí na cestovanie, grilovačky či dlhé letné večery pod holým nebom.

Dynybyl Gin & Tonic Strawberry: Jahodová sviežosť plná letnej pohody


Spojenie ginu, tonicu a sladkých jahodových tónov vytvára osviežujúci drink, ktorý si vás získa svojou jemnou chuťou a ovocným charakterom. Dynybyl Gin & Tonic Strawberry je ideálnou voľbou na slnečné dni, oddych na terase alebo letné stretnutia s priateľmi. Najlepšie chutí dobre vychladený.

Dynybyl Gin & Tonic Cherry: Ovocný twist na klasický gin & tonic


Výrazná chuť šťavnatých čerešní dodáva klasickému spojeniu ginu a tonicu nový rozmer. Dynybyl Gin & Tonic Cherry prináša harmonickú kombináciu jemnej perlivosti, ovocnej sviežosti a príjemne letnej atmosféry. Perfektný spoločník na večerné posedenia, spontánne oslavy aj chvíle oddychu počas horúcich dní.

Spoločnosť Stock navyše ako prvá a jediná na trhu získala pre svoje miešané drinky označenie kvality od Czech Bartenders Association, ktoré potvrdzuje chuťový profil inšpirovaný profesionálne miešanými koktailmi a dôraz na kvalitu celej kategórie miešaných drinkov.

Miešané drinky od spoločnosti Stock nájdete v najznámejších obchodných reťazcoch po celom Slovensku.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk

