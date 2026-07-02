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02. júla 2026
Taiwanská polícia zhabala nelegálne stávky na MS 2026 za stovky miliónov eur
Tagy: MS vo futbale 2026
Polícia prehľadala dom v meste Tainan na juhu ostrova a pri zásahu bolo zadržaných osem osôb. Strážcovia zákona tiež skonfiškovali počítače, mobilné telefóny, účtovné knihy a finančnú ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Polícia prehľadala dom v meste Tainan na juhu ostrova a pri zásahu bolo zadržaných osem osôb. Strážcovia zákona tiež skonfiškovali počítače, mobilné telefóny, účtovné knihy a finančnú hotovosť.
Polícia v čínskom Taiwane zhabala viac ako 300 miliónov dolárov z nelegálnych stávok na prebiehajúce futbalové majstrovstvá sveta, keď zadržala organizovanú online stávkovú skupinu. Taiwan sa síce nekvalifikoval na šampionát, ale futbal je populárny šport medzi obyvateľmi ostrova.
Polícia prehľadala dom v meste Tainan na juhu ostrova a pri zásahu bolo zadržaných osem osôb. Strážcovia zákona tiež skonfiškovali počítače, mobilné telefóny, účtovné knihy a finančnú hotovosť.
Zo zadržaných piati cestovali do Taiwanu z Hongkongu a Macaa na turistické víza, aby sa zúčastnili na prevádzke stávkovej operácie počas futbalového šampionátu. Podľa polície stávky dosiahli v prepočte približne 275 miliónov eur, všetko na udalosti futbalových MS 2026.
Prevádzkovatelia si prenajali päťposchodový dom na obdobie trvania turnaja. Uvedená akcia znamená významný zásah do organizovaného zločinu spojeného s online športovými stávkami.
Polícia a ďalšie orgány budú pokračovať v sledovaní a vyšetrovaniu prípadov nelegálnych stávok vzhľadom na rastúcu popularitu takýchto aktivít počas veľkých športových udalostí.
Zdroj: SITA.sk - Taiwanská polícia zhabala nelegálne stávky na MS 2026 za stovky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia v čínskom Taiwane zhabala viac ako 300 miliónov dolárov z nelegálnych stávok na prebiehajúce futbalové majstrovstvá sveta, keď zadržala organizovanú online stávkovú skupinu. Taiwan sa síce nekvalifikoval na šampionát, ale futbal je populárny šport medzi obyvateľmi ostrova.
Polícia prehľadala dom v meste Tainan na juhu ostrova a pri zásahu bolo zadržaných osem osôb. Strážcovia zákona tiež skonfiškovali počítače, mobilné telefóny, účtovné knihy a finančnú hotovosť.
Zo zadržaných piati cestovali do Taiwanu z Hongkongu a Macaa na turistické víza, aby sa zúčastnili na prevádzke stávkovej operácie počas futbalového šampionátu. Podľa polície stávky dosiahli v prepočte približne 275 miliónov eur, všetko na udalosti futbalových MS 2026.
Prevádzkovatelia si prenajali päťposchodový dom na obdobie trvania turnaja. Uvedená akcia znamená významný zásah do organizovaného zločinu spojeného s online športovými stávkami.
Polícia a ďalšie orgány budú pokračovať v sledovaní a vyšetrovaniu prípadov nelegálnych stávok vzhľadom na rastúcu popularitu takýchto aktivít počas veľkých športových udalostí.
Zdroj: SITA.sk - Taiwanská polícia zhabala nelegálne stávky na MS 2026 za stovky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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