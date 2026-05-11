 24hod.sk    Kultúra

11. mája 2026

Porvažník a Mudrák pokrstili publikáciu „Žeby dobre bolo”. Kniha má byť aj o viere, že Košický kraj a Košice majú na viac


Tagy: Kandidáti Krst knihy Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Primátor Košíc Publikácia

Na publikácii sa podieľali experti na dopravu, školstvo, zdravotníctvo, ekonomiku, sociálne služby, ale aj kultúru, životné prostredie či regionálny rozvoj. Kandidáti hnutia



11.5.2026 (SITA.sk) - Na publikácii sa podieľali experti na dopravu, školstvo, zdravotníctvo, ekonomiku, sociálne služby, ale aj kultúru, životné prostredie či regionálny rozvoj.


Kandidáti hnutia Progresívne Slovensko (PS) na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) a primátora Košíc Marián Porvažník a Martin Mudrák pokrstili v metropole východu prvú ucelenú víziu úspešného východu nazvanú "Žeby dobre bolo”. Krst publikácie sa konal v priestoroch Tabačka Kulturfabrik 7. mája. Porvažník a Mudrák sú spolu s viac ako stovkou odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí verejného života aj autormi publikácie.

"Žeby dobre bolo nie je len knihou o problémoch Východu. Je najmä knihou o sebavedomí Východu - o viere, že Košický kraj a Košice majú na viac, a zároveň plánom, ako túto zmenu reálne dosiahnuť," vraví Porvažník.

Konkrétne riešenia a dlhodobá vízia pre región


Na publikácii sa podieľali experti na dopravu, školstvo, zdravotníctvo, ekonomiku, sociálne služby, ale aj kultúru, životné prostredie či regionálny rozvoj. Odborný tím koordinovala Eva Kocanová. Krstnými rodičmi knihy sa stali Ľudmila Kolesárová, Samuel Marec a Eduard Buraš, editoval ju Milo Janáč.

Podľa autorov bolo cieľom publikácie priniesť konkrétne riešenia a dlhodobú víziu pre región. "Košice si zaslúžia ambíciu a odvahu. Nestačí iba hovoriť o tom, čo nefunguje. Potrebujeme pomenovať aj to, ako môže Košický kraj a jeho metropola vyzerať o desať či dvadsať rokov, ak budeme mať odvahu robiť odvážne a premyslené rozhodnutia,” vraví Mudrák.

Kniha má dve časti


Porvažník ešte pred krstom pre médiá uviedol, že na publikácii pracovali jeden rok. Poznamenal, že poniektorí odborníci a odborníčky nie sú v knihe uvedení. "Je to strašné, že v takej dobe žijeme, ale boja sa svoje meno zverejniť, lebo by boli nejakou formou zraniteľní, alebo ich blízki či inštitúcie,” dodal.

Spresnil, že odborný tím pracoval bez nároku na odmenu. Priblížil tiež, že kniha má dve časti, v prvej identifikovali najvypuklejšie výzvy, ktorým čelí východ Slovenska, v druhej sa venujú navrhovaným riešeniam v určitom časovom horizonte. Publikácia má kolo 300 strán, krstilo sa vodou z východoslovenských riek. Porvažník pripomenul, že kniha vznikla i vďaka úspešnej zbierke na portáli Donio.

"Keďže sme vyzbierali viac ako 10-tisíc eur, tak sme sa zaviazali, že kniha by mala byť dostupná všetkým,” uviedol. Publikáciu by malo byť možné stiahnuť aj online, taktiež by mal byť dostupná vo viacerých kníhkupectvách, najmä na východe Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Porvažník a Mudrák pokrstili publikáciu „Žeby dobre bolo”. Kniha má byť aj o viere, že Košický kraj a Košice majú na viac © SITA Všetky práva vyhradené.

