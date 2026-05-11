Meniny má Blažena
11. mája 2026
V obľúbenej turistickej destinácii Slovákov varujú pred zvýšeným výskytom medúz
Okrem intenzívnej bolesti pri popŕhlení medúzou a začervenania pokožky sa môžu vyskytnúť aj ďalšie príznaky - nevoľnosť, vracanie, bolesť hlavy alebo hnačka.
Zdieľať
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje pred zvýšeným výskytom medúz pri pobreží Grécka. Dôvodom zvýšeného výskytu je nárast teploty mora, ktorý vytvoril priaznivé podmienky pre ich skorý rozkvet. V súvislosti s prudkým oteplením sa predpokladá, že počet medúz v pobrežných oblastiach bude v najbližšom období narastať. Rezort o tom informoval na webe.
Zvýšený výskyt medúz je aktuálne hlásený najmä v lokalitách Oropos, Nea Makri, Zoumberi a prístav Rafina i na severozápadnom pobreží ostrova Eubója (Evia) - medzi plážami Politika a Dafni.
V gréckych vodách sa momentálne vyskytujú dva hlavné druhy medúz. Ide o medúzu svietivú, ktorá predstavuje zdravotné riziko. „Má pŕhlivé bunky na chápadlách aj na klobúku a jej popŕhlenie je veľmi bolestivé,“ ozrejmilo ministerstvo. Druhým druhom je tanierovka hrboľatá, ktorá dosahuje väčšie rozmery (do 40 centimetrov) a pre ľudí je neškodná.
MZVEZ varuje, že okrem intenzívnej bolesti pri popŕhlení medúzou a začervenania pokožky sa môžu vyskytnúť aj ďalšie príznaky - nevoľnosť, vracanie, bolesť hlavy alebo hnačka. V zriedkavých prípadoch aj závažné reakcie, ako napríklad pokles krvného tlaku, zrýchlený tep, dýchavičnosť, zachrípnutie alebo poruchy vedomia. „V takýchto prípadoch je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc,“ zdôraznilo ministerstvo.
V prípade zasiahnutia rezort odporúča odstrániť zvyšky chápadiel, nie však holými rukami. „Použite pinzetu alebo si ruku pokryte pieskom a zvyšky jemne zošúchajte,“ odporúča. Následne treba zasiahnuté miesto dôkladne prepláchnuť morskou vodou. Sladká voda sa neodporúča, pretože aktivuje pŕhlivé bunky. Na postihnuté miesto treba následne priložiť ľad alebo studený obklad. „Vyhľadajte najbližšie zdravotné stredisko alebo lekáreň. Na zmiernenie zápalu je možné použiť lokálne alebo perorálne antihistaminiká (pri výraznom svrbení) alebo voľnopredajné krémy s obsahom kortizónu,“ dodalo MZVEZ.
Pred návštevou pláží sa slovenským občanom odporúča sledovať miestne správy a využívať dostupné mapy označujúce miesta výskytu medúz v reálnom čase na oficiálnej webovej stránke platformy iNaturalist.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo Veľvyslanectva SR v Aténach na čísle +30 69 3240 8028 alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
