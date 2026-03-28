 Z domova

28. marca 2026

Potulka Malým Rímom priblíži, ako sa v závere 2. svetovej vojny bojovalo o Trnavu


Tagy: Druhá svetová vojna

Ako sa v roku 1945 bojovalo o Trnavu priblíži v nedeľu 29. marca ďalšia z Potuliek Malým Rímom. Jej začiatok je o 15:00 na Nitrianskej ulici. „Účastníci sa na 14 zastávkach dozvedia, ako sa ...



gettyimages 1192666713 676x451 28.3.2026 (SITA.sk) - Ako sa v roku 1945 bojovalo o Trnavu priblíži v nedeľu 29. marca ďalšia z Potuliek Malým Rímom. Jej začiatok je o 15:00 na Nitrianskej ulici.


„Účastníci sa na 14 zastávkach dozvedia, ako sa pripravovala nacistická Tretia ríša na obranu mesta v závere 2. svetovej vojny, ako vyzerali opevnenia, koľko trvalo Červenej armáde dobytie mesta, koľko vojakov zahynulo v bojoch, koľko bolo obetí medzi civilistami, aké boli škody na budovách a pamiatkach v meste a množstvo ďalších informácií,“ priblížil program Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Pochod bude mať podľa neho dĺžku 7 kilometrov a potrvá až štyri hodiny.

Trnava bola oslobodená počas veľkonočnej nedele 1. apríla 1945. Fašistické vojská v tento deň bezhlavo utekali z mesta, o 14:00 bolo mesto oslobodené. Nemecké vojská sa nedokázali surovo pomstiť obyvateľom Trnavy takým spôsobom, ako to urobili v mnohých iných slovenských mestách a dedinách.

Aj keď sa celé desaťročia v Trnave hovorilo o mimoriadne citlivom postupe Červenej armády, riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová vlani pri príležitosti 80. výročia oslobodenia pripomenula aj bombardovanie Trnavy zo strany Rusov.


Zdroj: SITA.sk - Potulka Malým Rímom priblíži, ako sa v závere 2. svetovej vojny bojovalo o Trnavu © SITA Všetky práva vyhradené.

